Mascherina, da domani stop all’obbligo in quasi tutti i luoghi al chiuso, dove resta e per quanto Da domani, 16 giugno, i dispositivi di protezione personale non saranno più obbligatori nella maggior parte dei luoghi al chiuso, con alcune eccezioni.

A cura di Giacomo Andreoli

Stop all'obbligo di mascherina praticamente dovunque. Da domani i dispositivi di protezione diventeranno uno strumento solo opzionale e raccomandabile nella maggior parte dei luoghi al chiuso, dopo che da mesi non vengono praticamente più utilizzati all'aperto. Decade infatti l'obbligo di indossarli in cinema, teatri e manifestazioni culturali e sportive al chiuso. Non solo: il governo va verso l'abolizione della regola sulla mascherina anche a scuola, dove si dovrebbero tenere esami di maturità e terza media senza più chirurgiche o Ffp2. Si va invece verso la proroga dell'obbligo su tutti i mezzi di trasporti, negli ospedali e nelle Rsa. L'esecutivo si riunirà oggi, con un Consiglio dei ministri che dovrà sciogliere gli ultimi nodi e far sapere ai cittadini esattamente come dovranno comportarsi da domani.

In teoria, infatti, l'obbligo di mascherina nei luoghi al chiuso scade proprio oggi, ma l'intenzione è di proseguire nei luoghi citati fino al prossimo 30 settembre. Arrivati a quella data, poi, si farà un nuovo check e si vedrà se necessario o meno continuare con la regola nel corso dell'autunno. Ovviamente tutto dipenderà dalla circolazione del Covid, che comunque, nonostante la stagione estiva, è ancora molto intensa. La situazione, però, è più serena degli scorsi anni grazie ai vaccini e alle nuove varianti Omicron, più blande dal punto di vista dei sintomi rispetto alle precedenti.

Dentro cinema, teatri e palazzetti l'obbligo di indossare la mascherina si trasformerà in una raccomandazione. Nei luoghi di lavoro privati valgono i protocolli tra aziende e sindacati che prevedono in linea di massima di continuare a usare la mascherina fino a fine mese, ma presto il dispositivo di protezione potrebbe diventare necessario solo in quelle situazioni rischiose dove non è possibile garantire il distanziamento. Per il resto, anche in questo caso, si va verso una semplice raccomandazione. Nei luoghi di lavoro pubblici, invece, già da maggio l'obbligo è stato superato.

Da domani, poi, oltre alla mascherina cade l’obbligo di vaccinazione per gli over 50, i lavoratori delle scuole e le forze dell’ordine. Continueranno però ad arrivare le multe da 100€ per chi, tra di loro, non ha ricevuto le dosi del vaccino entro lo scorso febbraio. Solo il personale sanitario continuerà ad essere sottoposto all'obbligo.