Marta Bunda eletta Miss Bologna 2026, sui social commenti e insulti razzisti: “Non sarai mai italiana”

Marta Bunda, 24 anni, è stata eletta Miss Bologna 2026. Dopo la vittoria, è stata bersaglio di insulti razzisti sui social. Nata a Imola da una famiglia di origini congolesi, ha ringraziato chi le ha espresso sostegno: “Ci sono persone che non sanno cosa significhi l’umanità”.

Marta Bunda, miss Bologna 2026 (Foto Instagram Marta Bunda)

La 24enne Marta Bunda è stata eletta Miss Bologna 2026, ma la gioia per la vittoria del concorso è stata adombrata da commenti e insulti razzisti ricevuti poco dopo sui social. La ragazza, nata a Imola da una famiglia di origini congolesi, ha deciso di non rispondere alle offese sui suoi profili, ringraziando soltanto chi le ha manifestato vicinanza.

"Grazie per i bellissimi messaggi. Sto cercando di rispondere a tutti, ma siete davvero tantissimi. Purtroppo, al mondo ci sono persone che non sanno cosa significhi l'umanità, ma per fortuna ce ne sono molte altre come voi. Grazie di cuore per il sostegno", ha scritto la 24enne

I commenti più espliciti sono stati cancellati, rimangono però frasi del tipo "Ecco la tipica bellezza romagnola", oppure critiche ai giurati che avrebbero premiato la 24enne per eccesso di "politically correct" e alla città che sarebbe troppo accogliente verso chi ha la pelle scura: "Solo a Bologna succedono cose così".

Gli insulti alla miss pubblicati sui social.

E aggiungono ancora: "Guardate gli occhi e le facce indignate delle vere ragazze bolognesi", "Bologna elegge miss Sostituzione etnica", “Torna in Africa. Non sarai mai italiana”.

Gli insulti alla miss pubblicati sui social.

"Io è dal 1989 che organizzo il concorso di Miss Italia", ha raccontato al Corriere di Bologna Marco Pellegrini, storico organizzatore del concorso in città. "Ovviamente, sono passato dal 1996 con Denny Mendez e dopo 30 anni sentire ancora queste cose mi dà una grande tristezza. Molti commenti li ho cancellati, soprattutto quelli più cattivi, aggressivi e offensivi".

Gli insulti alla miss pubblicati sui social.

Denny Mendez, nata a Santo Domingo nel 1978, attrice ed ex modella dominicana naturalizzata italiana, nel 1996 è diventata celebre per essere stata la prima Miss Italia nera nella storia del concorso. Dopo la vittoria, ha costruito una carriera nel mondo dello spettacolo, lavorando come modella e attrice.

Secondo Pellegrini, infine, a far crescere rapidamente la polemica è stata anche la grande esposizione sui canali social legati al concorso: "Con il fatto che la pagina ha 160 mila follower c’è stato un tam tam. La notizia ha avuto una grande diffusione e si è creata una forte attenzione attorno alla vicenda".

Ricordiamo che la fascia di Miss Bologna assicura il passaggio alla selezione finale per Miss Italia.