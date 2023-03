Marito e moglie uccisi a fucilate a Carovigno, fermato per duplice omicidio il fratello dell’uomo È stato fermato per duplice omicidio e porto illegale d’arma il fratello di Antonio Calò, l’uomo ucciso insieme alla moglie Caterina Martucci, in una frazione di Carovigno (Brindisi) mercoledì 1 marzo. Cosimo Calò avrebbe ucciso a fucilate i due.

A cura di Chiara Ammendola

Caterina Martucci e Antonio Calò

Svolta nel duplice omicidio che si è consumato lo scorso mercoledì a Serranova, frazione del comune di Carovigno, in provincia di Bindisi. La procura di Brindisi ha iscritto nel registro degli indagati Cosimo Calò, il fratello di una delle vittime, accusato di duplice omicidio e porto illegale d'arma: secondo gli inquirenti è stato lui a esplodere i colpi di fucile che hanno ucciso il fratello Antonio, 70 anni, e la moglie Caterina Martucci, 64 anni.

Cosimo, con il figlio Vincenzo, la cui posizione è al ancora al vaglio degli inquirenti, è stato posto in stato di fermo dopo l'interrogatorio avvenuto nella caserma dei carabinieri a San Vito dei Normanni (Brindisi). I corpi di Antonio e Caterina sono stati trovati all'interno della loro abitazione di Serranova. I colpi di fucile uditi nella notte dai vicini avevano fatto pensare un femminicidio conclusosi con un suicidio, ma gli accertamenti hanno poi permesso di tracciare un altro quadro, quello del coinvolgimento di una terza persona.

Esclusa l'ipotesi di una rapina, anche a causa dello stilo di vita piuttosto umile dei due che vivevano in un casolare di campagna e percepivano la pensione sociale, gli inquirenti hanno iniziato a indagare proprio sulle persone più vicine alla coppia. A partire proprio dai fratelli di Calò, uno dei quali, Carmelo, è colui che ha scoperto i cadaveri la mattina di mercoledì 1 marzo. Marito e moglie sono stati uccisi da almeno tre colpi di fucile: uno ha raggiunto il 70enne; gli altri due, la moglie.

Ieri mattina Cosimo Calò, 84 anni, insieme al figlio, è stato convocato in caserma per essere ascoltato. Oggi l'uomo è stato chiamato per un nuovo interrogatorio, accompagnato dalla sua legale, Carmela Roma. Presente anche il pubblico ministero che coordina le indagini, Francesco Carluccio.

Stando a quanto riportato da LaPresse, i miliari starebbero approfondendo gli aspetti relativi ai rapporti tra i fratelli con riferimento a un appezzamento di terra attiguo al casolare. Secondo alcune testimonianze, tra i fratelli Cosimo e Antonio ci sarebbero state liti e in un'occasione, il maggiore avrebbe anche minacciato di morte l'altro. Un nuovo sopralluogo nel casolare dovrebbe essere eseguito nella giornata di domani.