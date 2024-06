Femminicidio nel Potentino: uomo strangola la moglie al culmine di un litigio

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Femminicidio a Maschito, in provincia di Potenza, nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 29 giugno. In questo piccolo centro della zona Vulture un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie di 73. Il delitto sarebbe probabilmente avvenuto al culmine di una lite.

Sul posto si sono immediatamente recati i Carabinieri della Compagnia di Venosa (Potenza), che hanno avviato le indagini per ricostruire dinamica e movente dell'omicidio, e il personale sanitario del 118. I sanitari, tuttavia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 73enne. Al loro arrivo era già deceduta.

Sul luogo del femminicidio si è recato anche il sostituto procuratore della Repubblica di Potenza che coordina le indagini degli investigatori. Il femminicida è un ex operatore ecologico in pensione.

Secondo quanto si apprende, la moglie dell'uomo sarebbe morta per soffocamento, lui l'avrebbe strangolata al termine di un litigio ma sono in corso accertamenti e sarà l'esame autoptico a stabilire con esattezza la causa del decesso. Da un primo esame sembrano esclusi traumi esterni.

I Carabinieri della Compagnia di Venosa hanno interrogato per tutta la sera di ieri e per tutta la notte i parenti e i conoscenti della coppia per risalire al movente dell'omicidio.

In aggiornamento.