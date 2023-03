Giallo nelle campagne pugliesi, moglie e marito uccisi in casa: i corpi in camera e all’ingresso Antonio Calò, 64 anni, e sua moglie Caterina, 70 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione a Serranova, frazione di Carovigno.

A cura di Davide Falcioni

foto d’archivio

Giallo nelle campagne pugliesi. In una casa di Serranova, frazione di Carovigno, nella serata di ieri, mercoledì primo marzo, sono stati trovati i corpi senza vita di un uomo e una donna. Si tratta di Antonio Calò, 64 anni, e di sua moglie Caterina, 70 anni: entrambi sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco.

A dare l'allarme è stato nella serrata di ieri uno dei fratelli dell'uomo, che vive poco lontano dal luogo del delitto, nel piccolo borgo di Serranova. Nel corso della giornata, non avendo mai visto il parente al bar dove solitamente si incontravano, si era preoccupato. Inizialmente aveva telefonato al fratello ma in serata, allarmato visto che non riusciva ad ottenere notizie, è andato a bussare alla porta del casolare. Neppure lì, dove era sicuro di trovarlo, ha ricevuto risposta, di conseguenza ha chiamato subito le forze dell'ordine.

Sul posto si sono quindi recati i carabinieri del Norm della compagnia di San Vito Dei Normanni, lo stesso comandante Alberto Bruno e i colleghi del Reparto operativo del comando provinciale di Brindisi con il tenente colonnello Raffaele Federico. Gli agenti della Polizia locale di Carovigno, coordinati dal comandante Lorenzo Renna, hanno fornito supporto ai militari piantonando la zona.

Una volta entrati in casa i militari hanno fatto la terribile scoperta: il cadavere della donna giaceva nella camera da letto, quello del marito all'ingresso. Per gli investigatori non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un duplice omicidio oppure da un omicidio seguito da un suicidio. Le indagini sono ancora in corso e maggiori dettagli verranno alla luce solo nei prossimi giorni.