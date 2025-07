Maresciallo Laura Grillo trovata morta in caserma a 28 anni, aperta inchiesta e disposta l’autopsia

Sarà l'autopsia a chiarire le esatte cause della morte della carabiniera Laura Grillo, sottufficiale dell'Arma e comandante del nucleo forestale di Siena trovata senza vita in caserma lo scorso 16 luglio. La Procura di Siena, competente per territorio, infatti ha deciso di aprire un fascicolo di indagine e disporre un esame post mortem sul corpo della carabiniera per chiarire ogni dubbio luglio.

Al momento infatti restano un mistero le cause che hanno portato alla morte del maresciallo. L'ipotesi prevalente degli inquirenti è quella di un gesto deliberato perché al momento del ritrovamento del corpo, accanto alla donna è stata trovata anche la sua pistola d'ordinanza. La ventottenne dunque si sarebbe tolta la vita con un colpo di arma da fuoco mentre si trovava nei suoi alloggi nella caserma di Radda in Chianti, in provincia di Siena.

La prematura scomparsa del Maresciallo Laura Grillo ha colpito profondamente l'intera comunità senese, i colleghi e tutto il corpo dell'Arma dei Carabinieri. "Una figura di grande professionalità, sempre disponibile al confronto e alla collaborazione con il nostro Comune, ha rappresentato un riferimento importante per la tutela del territorio e della legalità. Alla sua famiglia, ai colleghi e all’Arma dei Carabinieri esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e il cordoglio dell’intera comunità di Castellina in Chianti" ha dichiarato il sindaco del comune toscano.

Lutto anche a Gravina di Puglia dove Laura Grillo era nata e dove il sindaco di ha invitato la comunità "a una doverosa riflessione sulla necessità di riconoscere le fragilità e accompagnare ogni situazione di disagio interiore, valorizzando l’ascolto e le strutture deputate al supporto psicologico, anche per chi ogni giorno protegge i cittadini e serve il Paese indossando con orgoglio e sacrificio la divisa".

"A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del maresciallo dei Carabinieri Laura Grillo, Comandante del nucleo forestale di Radda in Chianti (Siena). In questo momento di grande dolore ci stringiamo in un ideale abbraccio ai familiari e a tutti i colleghi dell'Arma" ha scritto invece sui social il Ministro della difesa Crosetto.