Marche, corsi di laurea in medicina affidati a Link University: il proprietario è tra i maggiori finanziatori della Lega

A cura di Davide Falcioni

Matteo Salvini e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli

Combattere la drammatica carenza di medici negli ospedali della regione; fermare lo spopolamento delle Marche, soprattutto nelle aree interne colpite dai terremoti del 2016; trattenere giovani talenti sul territorio e limitare la cosiddetta "fuga di cervelli". Con queste motivazioni la scorsa settimana la Regione Marche ha dato parere tecnico favorevole all'arrivo della Link University, ateneo privato che sarebbe pronto a far partire tre corsi di laurea magistrale: uno in Odontoiatria e Protesi dentaria, a Macerata, e due in Medicina e Chirurgia, a Fano e Ascoli Piceno.

Per FDI e Lega la Link University nelle Marche è una "storica opportunità"

Il possibile arrivo della Link University è stato confermato anche da alcuni parlamentari marchigiani di FDI e Lega. Guido Castelli (commissario straordinario del governo alla ricostruzione post sisma) ha parlato di una "straordinaria opportunità". "A beneficiare di questo progetto di portata potenzialmente storica saranno principalmente i nostri ragazzi che potranno frequentare il corso di medicina nella loro città e/o nel loro territorio. Più in generale questo investimento eviterà che centinaia di giovani marchigiani emigrino verso altre regioni – o peggio all'estero – per studiare medicina e chirurgia; magari rimanendoci per tutta la vita dopo aver completato il ciclo di studio". Mirco Carloni (leghista e presidente della commissione agricoltura della Camera) ha definito l’Università "una struttura ricettiva che porta ricchezza attirando studenti da altre regioni e creando un ingente indotto, culturale, sociale ed economico".

La sede della Link University a Roma

Alla Link University retta annuale di quasi 20mila euro

Insomma, lo sbarco nelle Marche della Link University è stato annunciato come una svolta che porterà nei prossimi anni nuovi medici per gli ospedali marchigiani e un fiume di denaro dagli studenti che rimarranno sul territorio. A onor del vero, però, l'iscrizione alla Link University non costituisce una "straordinaria opportunità" proprio per tutti. La retta annuale per iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia è infatti di 19.800 euro (quasi 120mila euro per l'intero ciclo di studi), circostanza evidenziata da tutte le associazioni studentesche e dalle organizzazioni sindacali.

Anche i rettori delle quattro università pubbliche marchigiane però hanno protestato. Gian Luca Gregori (Politecnica delle Marche), Graziano Leoni (Università degli Studi di Camerino), John Mc Court (Università degli Studi di Macerata) e Giorgio Calcagnini (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) hanno infatti evidenziato come "il sostegno a soggetti formativi privati, privi del radicamento territoriale e del controllo pubblico che caratterizzano gli atenei marchigiani, rischia di compromettere l’equilibrio e la sostenibilità di un sistema già sottofinanziato". L'accusa al Governo e alla Regione è quella di aver ridotto i fondi per le università pubbliche e di aver nel frattempo operato per favorire l'arrivo di un ateneo privato.

Chi c'è al vertice di Link University

Insomma, a parte i partiti della maggioranza di Governo (gli stessi poi che amministrano le Marche) l'arrivo della Link University non sembra convincere nessuno. Come se non bastasse non pochi temono che dietro lo sbarco ad Ascoli Piceno, Macerata e Fano dell'ateneo privato romano vi sia una certa vicinanza tra i suoi vertici e la Lega di Matteo Salvini.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione della Link Campus University è infatti Pietro Luigi Polidori, figlio di Francesco Polidori, noto principalmente per essere il fondatore e patron di Cepu e di altre università telematiche (come E-Campus). Parliamo di uno dei più importanti imprenditori italiani nel campo dell'istruzione privata che per anni ha lautamente finanziato – in modo del tutto lecito, si intenda – proprio il Carroccio.

Pietro Luigi Polidori

Le donazioni alla Lega nel 2022 e 2023

Come infatti emerge dal documento sulle "Erogazioni ai partiti e ai movimenti politici per la campagna elettorale" del 2022, quell'anno la Lega ricevette donazioni da 23 aziende private. La più sostanziosa però arrivò da Monte Finanziario Europeo Srl, che il 24 agosto versò 100mila euro, l’importo massimo consentito dalla legge. La società è di proprietà di Pietro Luigi Polidori e di sua sorella. Sì, proprio l'uomo al vertice della Link University, figlio del fondatore di Cepu.

Il versamento di 100mila euro alla Lega del Monte Finanziario Europeo

Non solo: altre generose donazioni a "Lega Salvini Premier" sono state erogate anche nel 2023, come emerge dalla lettura del relativo documento pubblicato sul sito del Parlamento.

A Lega per Salvini Premier:

Monte Finanziario Europeo Srl – 10mila euro il 28 marzo 2023

– 10mila euro il 28 marzo 2023 Scuola Radio Elettra (anch'essa di Francesco Polidori) – 5mila euro il 2 febbraio 2023

(anch'essa di Francesco Polidori) – 5mila euro il 2 febbraio 2023 Università Telematica E-Campus – 30mila euro il 28 marzo 2023

– 30mila euro il 28 marzo 2023 Francesco Polidori – 10mila euro il 28 marzo 2023

Non solo. E-Campus, Monte Finanziario Europeo e Link Campus University hanno partecipazioni in Polimedia srl, nel cui consiglio di amministrazione siede Pietro Luigi Polidori. Ebbene, il 6 febbraio 2023 la Polimedia versò nelle casse della Lega altri 10mila euro.

Oltre alle società direttamente riferibili alla famiglia Polidori altre generose donazioni al partito guidato da Matteo Salvini sono state fatte da Orienta campus (che il 31 agosto 2022 versò alla Lega 40 mila euro) e dal Centro Raccordo e Orientamento Scolastico Srl, che ha versato al Carroccio 25mila euro il 13 dicembre 2024. Entrambe svolgono attività di supporto all’Università Telematica E-Campus, l'ateneo di Polidori.