Attualità
video suggerito
video suggerito

Mangiano sushi e fuggono senza pagare il conto: “200 euro a chi ci aiuta, ma ancora nessuna segnalazione”

Nessuna informazione sui due uomini e la donna che sono stati ripresi dalle telecamere del ristorante, che ora aspetta sviluppi da parte dei carabinieri, come ha confermato a Fanpage.it.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Bianca Caramelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una ricompensa di 200 euro. Questa l'offerta postata su Facebook dal titolare del ristorante Sushi Shiro di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, a chiunque abbia informazioni sulle tre persone che, il 27 agosto, hanno consumato una costosa cena senza pagare. Ma, contattato da Fanpage.it, il ristoratore ha affermato che a oggi non è arrivata alcuna segnalazione da parte degli utenti del social. Il locale ha ricevuto solo la chiamata di un altro esercizio commerciale nelle vicinanze dove qualche giorno prima era avvenuto un episodio molto simile ma con altri protagonisti.  Il ristorante sta quindi aspettando aggiornamenti da parte dei carabinieri, a cui è stata sporta la denuncia relativa ai fatti.

Le tre persone da identificare sono due uomini e una donna, che parlano inglese. Hanno ordinato il menù "All you can eat", ma anche altre pietanze e vini pregiati, per un totale di 180 euro di conto. Alla fine della cena, i tre sono usciti dal locale come per fumare una sigaretta e non hanno destato sospetti perché hanno lasciato sul tavolo una borsa e un telefono. Solo quando si erano già allontanati, il personale si è allarmato, scoprendo che la borsa era vuota e il telefono rotto.

Le tre persone sono però state riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale, che sono state sia trasferite alle autorità sia pubblicate sul profilo Facebook del ristorante. Il video li mostra mentre entrano nell'esercizio. Il primo è un uomo dai capelli scuri vestito casual, la seconda una donna dalla carnagione olivastra e i capelli scuri legati, il terzo un uomo biondo con una camicetta blu.

Leggi anche
Escono a fumare ma vanno via senza pagare il conto: “Hanno lasciato borsa vuota e cellulare rotto”

È il secondo episodio del genere verificatosi nella zona solo nell'ultima settimana. Già lunedì 25 agosto, infatti, tre persone sono andate via dal pub Amadeus di San Vendemiano senza saldare il proprio conto. Non è però lo stesso gruppo del Sushi Shiro, visto che in questo caso si trattava di tre uomini.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
guerra a
gaza
Israele minaccia Global Sumud Flotilla: "Trattati come terroristi". Lapiccirella: "Andiamo avanti"
"L’accoglienza di Barcellona ci ha dato forza”: la Global Sumud Flotilla è partita dalla Spagna verso Gaza
La più grande missione indipendente organizzata per portare aiuti a Gaza
Portuali genovesi sfidano Israele: “Se perdiamo contatto con la Sumud Flotilla, bloccheremo l’Europa”
Israele assedia Gaza City e ordina evacuazione di un milione di palestinesi, Ue divisa sulle sanzioni
Antonio Mazzeo: "Con Freedom Flottilla portiamo umanità dove non c'è. Israele usa gli aiuti come arma di guerra"
Cos'è la Global Sumud Flotilla che navigherà verso Gaza, quando parte e cosa può succedere
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views