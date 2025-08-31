Attualità
video suggerito
video suggerito

Escono a fumare ma vanno via senza pagare il conto: “Hanno lasciato borsa vuota e cellulare rotto”

Quando i tre hanno detto che andavano fuori a fumare, i gestori del locale di Vittorio Veneto, provincia di Treviso, non si sono insospettiti a causa di uno stratagemma: sul tavolo hanno lasciato una borsa e il cellulare ma una era vuota e l’altro rotto. Il ristorante offre 200 euro a chi riesce a individuarli.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Antonio Palma
1 CONDIVISIONI
Immagine

“Usciamo a fumare fuori”, con questa banale scusa  un terzetto di pseudo clienti è riuscito a dileguarsi da un ristorante sushi di Vittorio Veneto, provincia di Treviso, senza pagare dopo aver consumato una cena da oltre 180 euro. L’episodio è accaduto in settimana lasciando interdetti i gestori del locale che hanno deciso di pubblicare i volti dei tre sui loro canali social chiedendo a tutti una mano nel ricercarli e offrendo anche una ricompensa da 200 euro.

Secondo il racconto del ristorante, i tre avevano optato per il menù all you can eat mangiando tutto e ordinando anche alcune bottiglie di vino che hanno fatto salire il costo a circa 180 euro. Alla fine del pasto, però, la trovata della sigaretta da fumare e la relativa fuga. Quando i tre hanno detto che andavano fuori a fumare, perché ovviamente nel locale non è consentito, i gestori non si sono insospettiti a causa di uno stratagemma messo in atto dai furbetti e che sfortunatamente ha funzionato alla perfezione.

Come ha raccontato il gestore del locale al Quotidiano del Piave, infatti, sopra al tavolo dove avevano appena consumato la cena hanno lasciato in bella vita la borsetta della donna e un cellulare. Quando hanno capito che i tre non sarebbero più rientrati ma erano fuggiti, i camerieri hanno spulciato i due oggetti scoprendo che la borsa era completamente vuota e lo smartphone rotto.

Leggi anche
Ingerisce la soda caustica e si sente male, bimbo di un anno ricoverato a Pescara

Una dinamica che avvalora l'ipotesi che il tutto fosse stato ben premeditato e che i tre non siano nuovi a simili episodi. Anche per questo, dopo aver sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine, il ristorante ha pubblicato il video del loro ingresso nel locale mettendo in guardia altri ristoratori. “Attenzione! Avviso a Tutti i locali di ristorazione in zona di Vittorio Veneto e Conegliano e vicinanze. I tre signori (una donna pelle scura e 2 uomini che parlano inglesi  hanno mangiato senza pagare presso il nostro locale. Se li vedete chiamate subito il 112”.

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
guerra a
gaza
Gaza, parte la Sumud Flottilla con gli aiuti: decine di barche per rompere l’assedio
Gaza, pesanti raid israeliani e decine di morti: “Ucciso Abu Obeida, portavoce mascherato di Hamas”
Gaza, portuali genovesi sfidano Israele: “Se perdiamo contatto con la Sumud Flotilla, bloccheremo l’Europa”
Israele assedia Gaza City e ordina evacuazione di un milione di palestinesi, Ue divisa sulle sanzioni
L'esercito israeliano dichiara Gaza City 'zona di combattimento pericolosa': stop alle pause umanitarie
Antonio Mazzeo: "Con Freedom Flottilla portiamo umanità dove non c'è. Israele usa gli aiuti come arma di guerra"
Raccontare è un atto di Resistenza: perché dovremmo dare il Nobel per la pace ai giornalisti di Gaza Saverio Tommasi
Cos'è la Global Sumud Flotilla che navigherà verso Gaza, quando parte e cosa può succedere
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views