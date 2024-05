video suggerito

Maneggia il fucile del padre e parte un colpo: 17enne morto nella sua casa di Villasalto Un ragazzino di 17 anni è morto a causa di un colpo di fucile partito per sbaglio dall’arma del padre. L’adolescente è deceduto nella sua casa di Villasalto. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri e le indagini sono in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Un ragazzo di 17 anni è morto nella sua abitazione di Villasalto, nel sud della Sardegna, dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile mentre stava maneggiando l'arma di proprietà del padre. Secondo le prime informazioni, il colpo sarebbe partito inavvertitamente ma avrebbe ucciso sul colpo l'adolescente. Sul posto sono subito arrivati 118 e carabinieri che si stanno occupando di ricostruire quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni sull'accaduto, il 17enne era solo in casa al momento di quello che per il momento sembrerebbe essere un incidente. Le indagini sono ancora in corso e sarà il medico legale, incaricato dalla magistratura, a dover ricostruire la dinamica dei fatti.

Il ragazzo stava maneggiando il fucile che il papà custodiva in casa e il colpo lo ha centrato in pieno volto. Per lui purtroppo non vi è stato niente da fare. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso e hanno interrogato i parenti della vittima per ricostruire i dettagli di quanto successo.

Si cerca di capire soprattutto come mai il 17enne abbia deciso di maneggiare il fucile del padre mentre non c'era nessun adulto in casa. Al momento l'ipotesi più avvalorata da chi indaga resta quella dell'incidente e del colpo di arma da fuoco partito per errore.

Per accertare se i fatti siano effettivamente andati in questo modo, però, sarà necessario effettuare altri accertamenti e soltanto nelle prossime ore sarà effettivamente possibile capire se si sia trattato di un tragico errore.