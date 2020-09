Tragedia sfiorata nella serata di ieri, lunedì 28 settembre, a Vicenza, dove in una palazzina della zona est della città una donna ha tentato il suicidio in casa. A dare per tempo l’allarme riuscendo a evitare così il dramma è stato suo figlio, un ragazzino di quindici anni. Secondo quanto ricostruito, in serata la centrale della questura ha ricevuto la telefonata disperata del minorenne che spiegava di essere stato chiuso fuori di casa dalla mamma che voleva uccidersi aprendo i rubinetti del gas della cucina. La donna che minacciava di suicidarsi era insomma rimasta sola in casa e il figlio era fuori.

Corsa contro il tempo per salvare la donna che minacciava il suicidio – Fortunatamente, grazie all’intervento del figlio quindicenne che subito ha chiesto aiuto, la polizia è arrivata in tempo per salvare la mamma. Sul posto a Vicenza sono intervenute due pattuglie della polizia: mentre una si è posizionata sul cortile sotto all'appartamento della donna, gli agenti dell'altra pattuglia hanno immediatamente staccato la fornitura dei gas dai contatori.

La mamma del quindicenne ricoverata in ospedale – Nel frattempo sono arrivati sotto la casa a Vicenza anche i vigili del fuoco che, con l'aiuto della polizia, hanno sfondato la porta dell’appartamento dove la donna si era barricata portandola in salvo. La donna è poi stata trasferita da un'ambulanza del Suem al San Bartolo: attualmente è ricoverata in ospedale. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, la signora di recente era stata colpita da un grave lutto e forse in preda alla disperazione aveva manifestato l’intenzione di farla finita.