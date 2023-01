Mamma sviene in casa per un malore e schiaccia il figlio di 4 mesi: salvati dai carabinieri Attimi di paura a Ficarazzi, in Sicilia, dove una mamma di 22 anni è svenuta a causa di un malore finendo per schiacciare col suo corpo quello del figlio di 4 mesi. Entrambi sono stati salvati dall’intervento dei carabinieri.

A cura di Ida Artiaco

La mamma perde i sensi per un malore e cade sul figlio neonato, schiacciandolo. Ma l'intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di salvare la vita a entrambi. È successo ieri a pochi passi da Palermo, dove si sono vissuti attimi di apprensione ma la vicenda si è conclusa con un lieto fine.

I militari della Stazione di Ficarazzi hanno tratto in salvo un neonato di 4 mesi e la sua mamma, rimasti bloccati all’interno dell’abitazione dove la giovane aveva perso i sensi a causa di un malore.

Allertati dalla nonna del piccolo, che ne aveva sentito il pianto dall'esterno e aveva suonato il campanello senza ricevere risposta, i carabinieri sono immediatamente precipitati nella casa della giovane mamma e hanno trovato la 22enne che, accasciatasi priva di sensi sul divano, bloccava con il suo corpo il piccolo rimasto sotto di lei.

Dopo aver liberato il neonato, la giovane, affetta da diabete, è stata soccorsa dai miliari che le hanno somministrato degli zuccheri per contrastare la probabile ipoglicemia, consentendole in questo modo di riprendere subito conoscenza. La mamma e il piccolo, poi visitati dal personale del 118 intervenuto sul posto, sono ora in buone condizioni di salute e non è stato necessario neanche il ricovero in ospedale.