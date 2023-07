Mamma si dimentica di portarlo all’asilo: bimbo di 3 anni muore nell’auto parcheggiata al sole La donna si è dimenticata di accompagnare il figlio a scuola: il piccolo è rimasto sei ore nell’auto parcheggiata al sole.

A cura di Davide Falcioni

Un bambino di tre anni è morto a O Porriño, in Spagna, dopo essere stato dimenticato dalla madre per almeno sei ore all'interno di un'auto parcheggiata al sole. La donna, dipendente della multinazionale farmaceutica Lonza, aveva posteggiato la macchina nella zona industriale di Torneiros: avrebbe dovuto accompagnare il figlio all'asilo, come tutte le mattine, ma si è dimenticata di farlo ed è andata direttamente al lavoro lasciando il piccolo addormentato nel seggiolino sul sedile posteriore.

Alle 15:45 il papà del bimbo si è recato all'asilo e le maestre gli hanno detto che quel giorno non era andato a scuola. È immediatamente scattato l'allarme e le ricerche fin da subito si sono concentrate sull'auto della mamma. I medici, arrivati tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per il bimbo, se non constatarne il decesso. La madre è sotto shock e le è stato messo a disposizione uno psicologo.

La tragedia si è consumata ieri, in una giornata di caldo intenso nella regione della Galizia: l'auto era parcheggiata all'aperto e di conseguenza si è presto surriscaldata. La Guardia Civil è in attesa di ottenere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta della polizia per chiarire i fatti è ancora aperta, ma non ci sono particolari dubbi sulla dinamica di quanto avvenuto.

La società nel cui parcheggio si è consumato il dramma è il più grande impianto biotecnologico di coltura cellulare del colosso svizzero in Spagna. Una zona con tante fabbriche e capannoni industriali. Il parcheggio, con un centinaio di posti auto, si trova in un'area desolata e praticamente senza vegetazione a fare ombra. Il comune di O Porriño ha dichiarato tre giorni di lutto. Il sindaco, Alejandro Lorenzo, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e offerto il suo sostegno.