Si indaga anche per l'ipotesi criminale di omicidio sul caso di Samira El Attar, la mamma 43enne scomparsa da Sanghette (Padova), dopo aver accompagnato la figlioletta di quattro anni a scuola. Nel mirino della Procura l'auto e la casa dove la donna viveva dal marito, che martedì sono state oggetto di una perquisizione dei Ris di Parma e dove sono state utilizzate anche delle ruspe per scandagliare il terreno circostante alla casa. Tracce di sangue, tracce biologiche generiche e altri elementi utili a ricostruire cosa sia accaduto in quella casa di via Nazionale prima della scomparsa, sono al centro della ricerca dei carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche, che hanno prelevato il DNA di Samira. Nessuna pista verrà trascurata per la giovane mamma di origini marocchine, neanche quella dell'allontanamento volontario. Al momento, per la scomparsa della mamma, nessuno è indagato.

Samira è uscita di casa in sella alla sua bici lo scorso 21 ottobre. La donna ha accompagnato la figlioletta alla scuola materna e poi è andata a fare visita a una conoscente che le ha regalato alcuni vestiti della sua bimba. Da allora di lei si sono perse le tracce. Muto il cellulare, nessun avvistamento a parte una segnalazione giunta in zona Solesino, dove la donna andava spesso a cercare qualche lavoretto. Samira, assicura chi la conosceva, non si sarebbe mai allontanata lasciando a casa da sola la figlioletta. La piccola, infatti, aveva costante bisogno di cure per sue condizioni di salute. Per questo, dunque, restano aperte tutte le ipotesi, compresa la possibilità che la donna possa essere rimasta vittima di uno sfortunato incidente o che si sia imbattuta, lungo la sua strada, in un malintenzionato.

Angosciato e stanco è il marito di Samira, ora rimasto solo, che tutti i giorni va a informarsi dai carabinieri della stazione di Este di eventuali progressi nelle indagini. Le ricerche di Samira sono estese su tutto il territorio circostante al comune di Stanghette.