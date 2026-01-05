Mamma e figlia morte a Campobasso, occhi puntati su cartelle cliniche e attesa analisi Centro Antiveleni

Esclusi funghi e veleno per topi, restano sotto esame cartelle cliniche e alimenti: madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso. Attesi i risultati del centro anti veleni.

Antonella Di Ielsi

Esclusi i funghi e il veleno per topi restano al vaglio degli esperti le cartelle cliniche di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni, madre e figlia morte in provincia di Campobasso dopo un'intossicazione alimentare avvenuta probabilmente durante il pranzo della Vigilia di Natale.

L'attenzione degli inquirenti della squadra mobile resta concentrata sulle cartelle cliniche delle due donne, mentre le analisi si stanno concentrando sugli alimenti consumati a tavola e che hanno portato in ospedale anche Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma. L'altra figlia 18enne invece è stata tenuta in osservazione e dimessa questo fine settimana.

Le indagini effettuate sino ad ora hanno portato al sequestro non solo del pesce e dei frutti di mare presenti sulla tavola natalizia, ma anche di tutti gli altri alimenti trovati in casa. Stando a quanto appreso da Fanpage.it attraverso fonti investigative, non è detto che l'alimento fatale sia stato consumato in quell'occasione. In casa infatti erano circa dieci persone, ma solo tre componenti della famiglia si sono sentiti male. Da qui il sospetto che l'intossicazione possa essere avvenuta anche nei pasti precedenti.

Le analisi sugli alimenti sono affidate al Centro Anti Veleni, mentre al vaglio del medico legale i risultati delle autopsie effettuate sui corpi di Sara e Antonella. L'intera abitazione nel frattempo è stata posta sotto sequestro e cinque medici risultano iscritti nel registro degli indagati, come atto dovuto, nell’ambito degli accertamenti sul percorso sanitario seguito dalle vittime. La Procura di Campobasso sta vagliando più ipotesi di reato, tra cui la più grave, omicidio colposo plurimo.

Dopo il dissequestro delle salme, i funerali delle due vittime non sono ancora stati fissati perché il padre si trova ancora ricoverato.