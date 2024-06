Maltrattano il figlio per 17 anni, lui trova coraggio di denunciare: condannati la madre e il padre

video suggerito

Maltrattavano il figlio poco più che maggiorenne tra le mura domestiche fino a quando il ragazzo ha finalmente trovato la forza di denunciare. Violenze durate circa 17 anni, dal 2005 al 2022, fino a quando il giovane non ha trovato la forza di raccontare tutto alle forze dell'ordine. La madre e il padre dell'adolescente sono stati condannati dal tribunale di Ferrara col rito abbreviato a una pena di 3 anni e 4 mesi da scontare uno nel carcere di Ferrara e l'altra nel carcere di Bologna.

I due coniugi dovranno scontare la pena senza alcuna possibilità di sospensione. Mercoledì, come ordinato dallo stesso tribunale, i militari dell’Arma hanno arrestato la coppia. Secondo le autorità, in aula sarebbero state dimostrate le oggettive difficoltà affrontate dal ragazzo dal 2005 fino a circa due anni fa tra le mura domestiche. Il coraggio di parlare e riporre fiducia nelle forze dell'ordine, secondo le autorità, ha permesso al ragazzo di portare alla luce una situazione agghiacciante che altrimenti sarebbe rimasta confinata nell'ombra e nel silenzio.

La fine di un incubo per il giovane che ora, dopo aver ottenuto giustizia, potrà finalmente rifarsi una vita cercando di lasciare alle spalle il brutto trascorso. Il giudice che ha condannato i due coniugi non ha riscontrato scusanti nel comportamento dei due, equiparando i loro comportamenti. Secondo il magistrato, infatti, nessuno dei due ha mai tentato di ostacolare l'altro e sono entrambi colpevoli in egual misura per le violenze sul figlio.

Stando a quanto reso noto, il ragazzo avrebbe raccontato alle autorità 17 anni di angherie fisiche e psicologiche subìte dai genitori violenti che, se non avessero scelto il rito abbreviato, avrebbero potuto essere condannati a molti più anni di carcere senza possibilità di sospensione della pena.