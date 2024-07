Maltempo, violenta grandinata tra Verona e Vicenza: parabrezza distrutti e disagi in autostrada Forte maltempo con temporali intensi e violenti e grandinate tra le 14,30 e le 15 di oggi tra Verona e Vicenza. Particolarmente colpite San Bonifacio e la zona tra Montecchio e Montebello. Disagi anche sull’autostrada A4. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

776 CONDIVISIONI condividi chiudi

Forte maltempo oggi, mercoledì 24 luglio, tra Verona e Vicenza, con temporali violenti e intense grandinate che si registrano in particolare tra Montecchio e Montebello, comuni nella provincia di Vicenza. Improvvisamente si è scatenato un temporale molto forte, con pioggia e grandine, e chicchi grandi come palline da tennis.

In alcuni video che circolano in rete si vedono chicchi di grandine così grossi da danneggiare alcune auto sfondando i parabrezza e rendendo le strade a tratti impraticabili. Le forti precipitazioni si sono verificate tra le 14.30 e le 15.00 di oggi.

Forte maltempo questo pomeriggio, con un violento temporale, anche a San Bonifacio, nel Veronese. Anche qui la grandine, con chicchi di 4-5 centimetri di diametro, ha provocato danni significativi ai veicoli parcheggiati all’aperto, con parabrezza e carrozzerie rotti. Colpita anche la zona di Monteforte d'Alpone.

Si segnalano disagi anche all’autostrada A4, nel tratto tra Verona e Vicenza, dove i mezzi in transito sono stati costretti a fermarsi a causa dell’intensità del maltempo. Squadre di emergenza e servizi locali stanno lavorando per gestire i danni e ripristinare le normali condizioni di sicurezza. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni per evitare ulteriori problemi lungo le strade colpite.

In particolare forti i disagi lungo l'A4 Serenissima tra i caselli di Montebello Vicentino e San Bonifacio. Preoccupazioni anche per l'agricoltura, vista che nella zone sono diverse le coltivazioni.

In linea con le previsioni meteo di ieri, si sono attivate dal primo pomeriggio celle temporalesche locali sul territorio veneto che localmente hanno prodotto grandinate. Sia per la giornata di oggi che per quella di domani non sono previste allerte meteo nella zona.