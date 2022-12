Maltempo Toscana, esondano torrenti a Montalcino: frane in terra del Brunello Continua l’ondata di maltempo in Toscana dove la pioggia non si ferma da due giorni. Particolarmente colpito il Senese dove i fossi Suga e Sughino sono esondati invadendo di acqua e fango le strade.

A cura di Chiara Ammendola

Non si ferma l'ondata di maltempo che ha colpito la Toscana. Le piogge stanno insistendo in particolare nella provincia di Siena dove hanno provocato l'esondazione dei fossi Suga e Sughino nella zona di Montalcino. Invasa da fango e acqua la strada provinciale 45 del Brunello che è stata chiusa in località La Cava, mentre una frana è stata registrata sulla provinciale per l'Abbazia di Monte Oliveto, chiusa nella parte di valle per l'esondazione di un altro torrente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montalcino con le squadre fluviali: al momento sembra che non vi siano persone coinvolte e che i disagi siano solo alla viabilità e all'agricoltura.

Lo stesso problema di fossi e rii esondati ha causato l'impraticabilità della strada da Asciano a San Giovanni d'Asso, aperta ai veicoli ma presidiata da personale della Provincia così come sul versante opposto, in area completamente rurale, viene vigilato il ponte sul fiume Ombrone a Pian Petrucci. Attenzione anche sulla provinciale 34 dove l'acqua del torrente Stile ha raggiunto il livello di guardia del ponte provvisorio.

Nonostante un lieve miglioramento della situazione, ponti e strade di fondovalle sono ancora sotto osservazione dopo il prolungamento dell'allerta meteo fino a mezzogiorno di domani mercoledì 6 dicembre. In arrivo anche possibili grandinate e violente raffiche di vento.