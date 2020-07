Maltempo, temporali al Sud e in Sicilia: allerta gialla sabato in 7 regioni

Il maltempo non abbandona l’Italia. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di sabato 18 luglio allerta gialla su alcuni settori di Lazio, Basilicata e sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.