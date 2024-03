video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 30 marzo: le regioni a rischio Il maltempo torna sull'Italia, in particolare al nord dove per domani, sabato 30 marzo, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico in cinque regioni. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per la vigilia di Pasqua.

A cura di Antonio Palma

Dopo una breve pausa, il maltempo si riaffaccia sull’Italia, in particolare al nord dove per domani sabato 30 marzo è allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico in cinque regioni. Pioggia e temporali nelle prossime ore colpiranno pesantemente le regioni settentrionali fin dal mattino della Vigilia di Pasqua, con rovesci che interesseranno prima il nord ovest e poi in estensione, nel corso del giorno, tutto il settentrione e parte delle regioni centrali.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani, sabato 30 marzo, una allerta meteo gialla per temporali su Emilia Romagna e Lombardia e per rischio idrogeologico sulle due regioni già citate e su Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta. Ecco il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 30 marzo:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Meteo, le previsioni per domani 30 marzo

Italia spaccata in due alla vigilia di Pasqua dal punto di vista meteorologico, secondo le previsioni meteo per domani 30 marzo. Avremo maltempo diffuso al nord e su parte del centro, tempo mite e prevalentemente stabile invece al sud. Nubi e piogge al mattino interesseranno il nord-ovest ma ben presto si estenderanno su gran parte del settentrione e in parte al centro. Nuvolosità sparsa e qualche isolata pioggia infatti è attesa anche tra Toscana, Lazio e Umbria. Cielo prevalentemente sereno invece per le regioni adriatiche centrali e per tutto il sud. Nonostante la pioggia, quello di domani 30 marzo sarà un sabato con temperature abbastanza elevate a causa dei venti caldi di Scirocco.