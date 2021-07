Maltempo sull’Italia, allerta rossa della Protezione civile: tutte le regioni a rischio domenica Allerta rossa domenica 1 agosto sulle Prealpi occidentali in Lombardia, arancione e gialla in altre regioni. Un’area perturbata di origine atlantica sta raggiungendo le regioni settentrionali attivando fenomeni temporaleschi sparsi che raggiungeranno tutto il nord e la Toscana settentrionale. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

A cura di Susanna Picone

Domenica di allerta meteo in Italia. Un’area perturbata di origine atlantica sta raggiungendo le regioni settentrionali del nostro Paese, attivando fenomeni temporaleschi sparsi che nelle prossime ore raggiungeranno tutto il nord e la Toscana settentrionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende l’ultimo diramato. L’avviso prevede dalla serata di oggi, sabato 31 luglio, precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, in estensione dalle prime ore di domani a Emilia-Romagna, Liguria e Toscana centro-settentrionale. Da domani 1 agosto inoltre sono attesi venti da forti a burrasca sud-occidentali su Liguria, Toscana, Marche, sui settori appenninici di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e localmente sulla Puglia settentrionale. Previste mareggiate lungo le coste di Liguria e Toscana.

Maltempo, allerta meteo domani

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per le giornate di oggi e domani allerta rossa sulle Prealpi occidentali in Lombardia, allerta arancione su gran parte della Lombardia, allerta gialla, per la giornata di domani su gran parte delle regioni settentrionali e sulla Toscana.

Il bollettino di criticità domenica 1 agosto

Il bollettino di criticità pubblicato sul sito della Protezione civile per la giornata di domani, domenica 1 agosto:

Elevata criticità per rischio idrogeologico/allerta rossa:

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali

Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:

Lombardia: Valchiavenna, Nodo Idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine, Orobie bergamasche

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Etruria, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento