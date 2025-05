Maltempo sul nord est, tornado a Udine e tromba d’aria a Treviso: case scoperchiate e danni Un tornado ha colpito nel tardo pomeriggio di giovedì la zona di Buja, a nord di Udine, con un vortice di aria in rotazione visibile da chilometri di distanza. Una tromba d’aria improvvisa invece ha spazzato la zona di Pederobba, in provincia di Treviso causando diversi danni. “Il cimitero è devastato” ha spiegato il sindaco. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

Un'ondata di maltempo ha colpito il nord est dell'Italia nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 maggio, con vere e proprie tempeste di piogge e vento che in alcuni casi si sono trasformate in Tornado come a Buja, in provincia di Udine, e in tromba d'aria come a Pederobba, in provincia di Treviso. Impressionanti le immagini circolate in alcuni video sui social e ingenti i danni in Veneto, con case scoperchiate e pali divelti dal vento, e in Friuli Venezia Giulia, dove ci sono stati alberi sradicati, ma fortunatamente non si segnalano persone colpite o ferite.

Un tornado ha colpito nel tardo pomeriggio di giovedì la zona di Buja, a nord di Udine, sorprendendo la popolazione locale che si è ritrovata davanti a una improvvisa variazione delle condizioni meteo e a un vortice di aria in rotazione visibile da chilometri di distanza. Alcuni testimoni hanno immortalato il tornado parlando di un vortice che si è sviluppato in pochi minuti accompagnato da una breve ma intensa perturbazione.

La forza del vento si è scatenata in tutta la potenza nel tardo pomeriggio di oggi anche in Veneto dove una tromba d'aria improvvisa con venti tempestosi ha spazzato via la zona tra Onigo di Pederobba e Monfumo, in provincia di Treviso, causando diversi danni. Nei video girati dai residenti si vede la casetta degli Alpini del gruppo di Onigo letteralmente scoperchiata. Segnalati anche alberi sradicati e caduti nei parchi cittadini e persino danni ad alcune tombe al cimitero.

"Il cimitero è devastato molte tombe sono state danneggiate" ha spiegato il sindaco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e rimuovere gli alberi finiti sulle strade della zona. Nonostante i numerosi oggetti sradicati e portati via, fortunatamente non si sono registrati feriti. Secondo gli esperti, si tratta degli effetti di supercelle temporalesche attese oggi per la perturbazione meteorologica che sta imperversando sul nord Italia.