Maltempo su 5 regioni, strade come fiumi a Marina di Massa e Pistoia, in Veneto allagate le corsie dell’A13

Danni per il maltempo sul Centro Italia con allagamenti a Marina di Massa e nella provincia di Pistoia. Ad Agliana strade come fiumi in seguito a un violento temporale, mentre in Veneto le corsie dell’A13 erano parzialmente allagate nella serata di ieri.

Strade come fiumi ad Agliana (Pistoia)

L'ondata di maltempo delle ultime ore ha causato allagamenti e disagi in diverse zone d'Italia con limitazioni al traffico e alla viabilità. Per oggi, giovedì 21 agosto, è prevista l'allerta meteo arancione in 5 regioni con violenti temporali sul Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio.

Gli effetti del maltempo in Toscana: allagamenti a Marina di Massa e Pistoia

A Marina di Massa e Pistoia, il maltempo ha causato problemi di accesso alle strade. Allagata viale Europa, che si collega alla Superstrada in direzione Pistoia. Pieno d'acqua il sottopasso, transennato fino a nuova comunicazione. Marina di Massa è sotto allerta arancione: è qui che si sono verificati i maggiori disagi con l'allagamento delle strade, delle cantine e dei garage.

Nella provincia di Pistoia, ad Agliana, le strade si sono trasformate in fiumi in pochi istanti: le immagini sono state pubblicate dagli utenti online.

Danneggiata un'auto parcheggiata e colpita da un albero caduto per le forti precipitazioni. Sono in corso le verifiche del caso sulle strade del litorale da parte dei vigili del fuoco. A Massa Carrara, i fossi Maestra e Brugiano scaricano normalmente l'acqua in mare, mentre sul Magliano sono state chiuse le paratoie e attivate le idrovore per agevolare lo scolo. L'assenza di alta marea ha consentito finora ai corsi d'acqua di scaricare normalmente.

A Montemurlo (Prato) il forte vento ha sradicato alcuni alberi, abbattutisi al suolo. Maltempo anche sull'Isola d'Elba, con 54 mm di pioggia caduti in meno di un'ora a Portoferraio nella serata di ieri. Temporali su Follonica e sulla costa grossetana, dove si registrano cadute di alberi che hanno ostruito le strade in località Le Strette e Macchiascandona.

A Grosseto, infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare un adulto e alcuni adolescenti rimasti intrappolati in una macchina. Gli occupanti dell'autovettura sono stati portati in una zona sicura e il mezzo è stato rimosso dalla carreggiata.

L'allerta meteo sul Veneto: allagate le corsie dell'A13

In Veneto, le corsie dell'A13 erano parzialmente allagate all'altezza di Occhiobello. Sul posto una pattuglia della polizia stradale ha eseguito una ricognizione per verificare che non vi fossero automobilisti in pericolo. Un violento temporale si è scatenato anche su Roma, con strade allagate, alberi caduti e danni.

Da tenere d'occhio nella giornata di oggi il Centro Italia, dove il cielo sarà particolarmente nuvoloso o coperto con rovesci e locali temporali, specie sull'Umbria.