Maltempo Sicilia, oggi allerta rossa per pioggia. Scuole chiuse a Palermo e Trapani: “Restate a casa” Allerta meteo rossa oggi , lunedì 15 maggio, in Sicilia, dove sono attese piogge forti con vento e mareggiate. Le situazioni più critiche a Palermo e Trapani: l’elenco dei comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole. Il sindaco Lagalla: “State lontani dai sottopassi e dai corsi d’acqua”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Giornata di maltempo, oggi, in Sicilia. A causa della forte e insistente pioggia, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo rossa, quindi di criticità elevata per gran parte della Regione, per temporali, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate.

La situazione più critica si registra a Palermo e Trapani, dove le rispettive amministrazioni cittadine hanno deciso per la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, per la giornata di oggi, lunedì 15 maggio.

Per quanto riguarda il capoluogo siciliano, il sindaco, Roberto Lagalla, ha anche invitato "i palermitani e tutti i cittadini del territorio della provincia" a limitare il più possibile gli spostamenti e di uscire da casa "per ragioni di lavoro o di effettiva necessità e di scegliere, in quel caso, percorsi lontani dai sottopassi e dai corsi d'acqua. Ringrazio fin da ora la Protezione civile comunale e le squadre delle aziende partecipate che stanno lavorando per prevenire il più possibile i disagi a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse pronte a intervenire per garantire la sicurezza".

Anche il sindaco di Favignana, Francesco Forgione, ha disposto la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, e dei cimiteri. Così anche ad Agrigento dove l'allerta è invece arancione, come nel resto della Sicilia centrale. Allerta gialla in quella orientale.

Tra gli altri comuni dove è stata già firmata l’ordinanza di chiusura delle scuole figurano Sciacca, Ribera, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Petrosino, Partanna, Mazara del Vallo, Marsala, Porto Empedocle, Valderice, Carini, Montallegro, Balestrate, Trappeto, Alcamo, Bivona, Canicattì, Petrosino, Partinico, Terrasini, Montelepre, Borgetto.