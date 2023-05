Maltempo, scuole chiuse per allerta rossa in Sicilia domani 15 maggio: l’elenco Dove saranno chiuse le scuole lunedì 15 maggio 2023 a causa del maltempo: diversi sindaci siciliani hanno deciso di sospendere le lezioni per la giornata di domani. L’elenco in aggiornamento.

A cura di Susanna Picone

Maltempo con allerta meteo rossa e arancione domani, lunedì 15 maggio, su alcuni settori della Sicilia. Un profondo minimo depressionario, in formazione tra la Tunisia e il mar Libico, tende a muoversi rapidamente verso lo Stretto di Sicilia, portando sull’isola piogge e temporali intensi, specie sui settori occidentali, già dalle prime ore del mattino.

Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Su alcuni settori della Sicilia, in particolare, è stata valutata allerta rossa e allerta arancione. È stata inoltre valutata per la giornata di domani allerta arancione su settori dell’Emilia-Romagna e allerta gialla sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, parte di Emilia-Romagna, Calabria e sui restanti settori della Sicilia.

L’allerta meteo rossa ha spinto diversi Comuni a chiudere le scuole per la giornata di domani.

Scuole chiuse per maltempo domani in Sicilia

Sono già diversi i sindaci dei comuni siciliani che hanno firmato un'ordinanza disponendo la chiusura delle scuole per domani a causa dell'allerta rossa per il maltempo diramata dalla Protezione Civile.

Per il momento hanno già annunciato la chiusura delle scuole la città di Palermo, i sindaci di Trapani, Agrigento, Sciacca, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Mazara del Vallo, Marsala, Porto Empedocle, Valderice, Carini, Montallegro, Balestrate, Trappeto, Alcamo, Bivona, Canicattì, Petrosino, Partinico, Terrasini, Montelepre, Borgetto. Nelle prossime ore potrebbero aggiungersi altri comuni: l’elenco è in aggiornamento.

Allerta meteo rossa, arancione e gialla domani in Sicilia

Un'allerta di colore rosso è stata diramata per la provincia di Trapani e alcune zona del palermitano. L'allarme prevede, a partire da questa notte e per l'intera giornata di domani, forti piogge, temporali, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate. Allerta arancione per le province di Messina, Agrigento, Enna e Caltanissetta; gialla infine per le zone del catanese, ragusano e siracusano.