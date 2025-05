Maltempo Sicilia, bloccata con l’auto nel sottopasso sommerso: il video del salvataggio dei carabinieri A soccorrere la donna i carabinieri della locale stazione che, insieme ad alcuni passanti e senza esitazione, si sono lanciati a piedi verso di lei raggiungendola quando l’auto era già quasi completamente sommersa dall’acqua. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

116 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di paura oggi nel Palermitano, a Trabia, dove una donna è rimasta bloccata con la sua auto in un sottopasso allagato a causa dell'intensa ondata di maltempo che ha colpito oggi l'Isola. A soccorrerla i carabinieri della locale stazione che, insieme ad alcuni passanti e senza esitazione, si sono lanciati a piedi verso di lei raggiungendola quando l'auto era già quasi completamente sommersa dall'acqua. La scena ripresa anche in un video girato dalla strada da alcuni passanti che assistevano al salvataggio

L'episodio nel sottopassaggio di contrada Sant’Onofrio a Trabia che la donna stava percorrendo con la sua vettura nella mattinata di oggi giovedì 15 maggio. L'auto però si è bloccata nel mezzo del passaggio per la troppa acqua che si era già accumulata per le intense piogge e che poi ha continuato ad allagare la zona. Impossibilita a muoversi e con l'acqua che saliva ancora riempiendo anche il mezzo, la donna è uscita dal finestrino rifugiandosi sul tetto dell'auto dove ha chiesto aiuto ai passanti.

Dopo l'allarme lanciato dai presenti, sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i carabinieri della stazione locale. Il salvataggio quando il mezzo era stato quasi completamente sommerso. In particolare uno dei due militari, immergendosi fino al petto nelle acque piovane, ha raggiunto a piedi l'automobilista insieme a un passante che l'ha raggiunta dall'altro lato del sottopasso e l'hanno portata in salvo.

Come si vede nel video, la donna è stata caricata sulle spalle dal passante che con l'aiuto del militare l'ha riportata fuori dal sottopasso allagato. Sia nel capoluogo siciliano che in provincia di Palermo sono stati decine gli interventi dei soccorsi per far fronte agli allagamenti dovuti al maltempo che ha colpito la Sicilia oggi dove vige un'allerta meteo arancione. Molti comuni hanno chiuso le scuole e i parchi pubblici. La Protezione Civile invita la popolazione a evitare spostamenti non strettamente necessari e a prestare la massima attenzione in zone a rischio di allagamenti e frane.