Maltempo, scuole chiuse mercoledì 27 ottobre per allerta meteo: l’elenco regione per regione Dove saranno chiuse le scuole domani mercoledì 27 ottobre 2021? Il maltempo continua a provocare problemi soprattutto al Sud e anche per domani è stata diramata un’allerta meteo per la Sicilia. Regioni nella quale alcuni comuni hanno già disposto la sospensione delle lezioni: ecco l’elenco città per città in continuo aggiornamento.

A cura di Biagio Chiariello

Il maltempo costringe alcune amministrazioni comunali a decidere di chiudere le scuole di ogni ordine e grado anche nella giornata di domani, mercoledì 27 ottobre 2021. L'elenco delle città in cui domani le scuole resteranno chiuse è in continuo aggiornamento e non è escluso che nelle prossime ore se ne aggiungano altre con il peggiorare delle condizioni meteo. Per la giornata di domani ottobre la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo arancione su settori di Sicilia e Calabria e gialla sui restanti settori dell’Isola e su parte della Calabria.

Scuole chiuse mercoledì 27 ottobre in Sicilia per maltempo

“È evidente a tutti come la Città si trovi di fronte a una tragedia e a fenomeni atmosferici quasi senza precedenti. In 48 ore è caduta su Catania la quantità di pioggia che cade in media in un anno intero e, purtroppo, il maltempo continuerà nelle prossime ore, anche se l’allerta passerà da rosso a arancione”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Catania Salvo Pogliese.

Scuole chiuse in città anche domani “PER LE SCUOLE – scrive il primo cittadino – È PREVISTA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA DOMANI, MERCOLEDÌ 27, come disporrò con una nuova ordinanza, anche per consentire gli interventi di ripristino dei servizi e una valutazione precisa degli ingenti danni.

Ma domani 27 ottobre le scuole resteranno chiuse a causa del maltempo anche in molti altri comuni della Sicilia. Questa la situazione:

In provincia di Messina

Messina, Motta Camastra, Santa Domenica Vittoria, Letojanni

In provincia di Catania

Biancavilla, Acireale, Paternò, San Giovanni La Punta (oltre al capoluogo)

In provincia di Siracusa

Siracusa, Noto, Floridia, Solarino, Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Sortino.