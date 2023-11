Maltempo, scuole chiuse domani 23 novembre per allerta meteo: l’elenco dei Comuni Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani giovedì 23 novembre? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti per l’allerta meteo in Calabria, Sicilia, Toscana e Campania.

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo torna sull'Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 23 novembre, arriveranno sul nostro Paese, in particolare sulle regioni del Centro Sud, piogge abbondanti, temporali e vento forte. Per questo molte amministrazioni comunali hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza.

Dalla Toscana alla Calabria, passando per la Sicilia e la Campania, per le quali la Protezione civile ha diramato avvisi di allerta meteo, alcuni Comuni hanno già deciso di sospendere le lezioni. L'elenco è in aggiornamento e altri potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal Miur per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse domani in Calabria

In conseguenza dell'allerta meteo arancione comunicata dalla Protezione civile per domani, giovedì 23 novembre, sulla fascia jonica calabrese, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e quello di Crotone Vincenzo Voce hanno deciso la chiusura di tutte le scuole, consigliando la massima prudenza negli spostamenti. Nella città pitagorica chiusi anche parchi, giardini pubblici e cimiteri.

Stessa decisione è stata presa dal comune di Scandale, Cropani, Mesoraca, Serra San Bruno e Soverato.

Scuole chiuse in Toscana: i comuni interessati

Il crollo di alcuni pini, anche su un'auto in sosta e in parte su un'abitazione a causa del forte vento nella giornata odierna, ha indotto l'amministrazione comunale di Montecatini (Pistoia) a disporre la chiusura per domani di tutte le scuole e del mercato settimanale.

Già questo pomeriggio erano stati inoltre chiusi al pubblico la biblioteca comunale (con il parco circostante), la pineta e alcuni viali alberati. Nella città termale sono presenti circa 7mila alberi, dei quali 700 sono pini. Negli ultimi anni, a scopo precauzionale, sono state abbattute una cinquantina di piante.

Domani scuole chiuse in Sicilia

Anche alcuni comuni siciliani hanno deciso di tenere chiuse le scuole domani, giovedì 23 novembre. Tra questi, c'è Acireale. "Avendo letto le previsioni meteo ed il bollettino inviato dalla protezione civile regionale.Considerato il grado di incertezza che comunque resta, anche se prevista qualche schiarita in mattinata.Tenuto conto che trattasi di vortice ciclonico quindi non si può conoscere con certezza l’esatto inizio e fine della pioggia intensa. Domani scuole chiuse. Si raccomanda a tutti la massima attenzione sopratutto nelle ore notturne causa pioggia e vento", ha scritto su Facebook il sindaco, Roberto Barbagallo.

Scuole chiuse domani 23 novembre anche a Alì, Alì Terme, Antillo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Gallodoro, Giardini Naxos, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Mongiuffi Melia, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina in provincia di Messina.

E ancora, in provincia di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Castello, Aci Sant’Antonio, Valverde in provincia di Catania e Rosolini in provincia di Siracusa.

Scuole chiuse domani in Campania

In Campania al momento restano chiuse le scuole solo nel comune di Benevento. Lo ha disposto il sindaco Clemente Mastella con un'ordinanza. Resteranno chiuse le scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido ed esclusi il Conservatorio statale di musica Nicola Sala e l'Università del Sannio, che si determineranno autonomamente; chiusi anche la Villa comunale, i parchi cittadini e il cimitero comunale (restano garantite le attività di accoglienza dei funerali, con presenza di familiari e defunti e le attività di operatività interna improrogabile da svolgersi con cautela e prudenza da parte degli operatori).