Allerta meteo gialla e arancione domani 23 novembre per maltempo: temporali e vento in 8 regioni Fase di maltempo sull’Italia. Per questo, la Protezione civile ha diramato per domani 23 novembre avviso di allerta meteo arancione su Calabria e Sicilia e allerta meteo gialla per 8 regioni in totale: l’elenco.

A cura di Biagio Chiariello

Il maltempo che ieri ha interessato le regioni centro-meridionali si muove lentamente verso sud e domani, giovedì 23 novembre, porterà piogge diffuse e raffiche di vento burrascose su buona parte del Sud Italia, soprattutto la Sicilia e la Calabria.

Una situazione che ha portato alla chiusura delle scuole a Catanzaro e Crotone e spinto la Protezione civile a valutare per domani una allerta meteo arancione per rischio idraulico sulla Calabria e per rischio temporali e rischio idrogeologico su parte della Sicilia e della Calabria. Prevista anche un'allerta gialla sulle stesse regioni per rischio idraulico, su Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia per rischio temporali e su Abruzzo, Calabria, Molise, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia per rischio idrogeologico. Diramata anche un'allerta per vento forte e mare agitato in Campania.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, dunque, ha emesso per domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diffuso ieri e valutato una allerta meteo arancione per domani 22 novembre su due regioni.

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione::

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Allerta meteo gialla in 8 regioni per giovedì 23 novembre

Per quanto riguarda l'allerta gialla, per domani giovedì 23 novembre novembre è stata diramata dalla Protezione civile su ben 8 regioni. Ecco, di seguito, i settori a rischio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Ordinaria criticità per rischio temporali/ allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Le previsioni meteo di domani giovedì 23 novembre

Cielo sereno o nuvoloso nelle regioni settentrionali e su Toscana, Umbria e Lazio. Nuvolosità irregolare altrove con tendenza a schiarite anche sulle coste della Campania e nell’ovest della Sardegna. Precipitazioni in Puglia, Basilicata, Calabria, Appennino campano, Sicilia orientale e meridionale, con possibili rovesci o temporali in Calabria. Qualche

pioggia anche sulla Sardegna sud-orientale e inizialmente anche in Molise. Alla sera attenuazione delle precipitazioni.

Temperature minime vicine allo zero in molte zone del Nord; massime per lo più in rialzo al Centro-Sud, in leggero calo in Val Padana.