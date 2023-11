Allerta meteo in Campania, giovedì 23 novembre vento forte e mare agitato L’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile della Campania partirà alle ore 23 di oggi e sarà valida per le successive 24 ore su tutto il territorio regionale.

A cura di Redazione Meteo

Ancora maltempo in Campania: la Protezione Civile regionale ha infatti emanato un'allerta meteo valida a partire dalle ore 23 di oggi, mercoledì 22 novembre e per le successive ventiquattro ore, fino alle ore 23 di giovedì 23 novembre. Su tutto il territorio regionale sono previsti, nel corso delle 24 ore di allerta, forti venti provenienti da Nord-Ovest; su litorale flegreo-domitio e fino al Golfo di Napoli, passando per la zona vesuviana e la costiera Sorrentino-Amalfitana, inoltre, è previsto anche mare molto agitato con possibili mareggiate.

In virtù dell'allerta meteo, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda le autorità competenti di porre in essere tutte le misure previste per contrastare e mitigare i fenomeni attesi, nonché di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.