Meteo Napoli e Campania, arriva il freddo artico: temperature in calo di 5-6 gradi Arriva il freddo artico sulla Campania, ma prima ci sarà pioggia diffusa in tutta la regione. Da venerdì, temperature in calo anche di sei gradi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Meteo: le previsioni su Napoli e Campania

Arriva il freddo sulla Campania: un vortice di aria fredda proveniente dall'Artico arriverà nei prossimi giorni anche sulla regione tirrenica, e porterà ad un sensibile calo delle temperature, anche di 5-6 gradi in 24 ore, in particolare nel fine settimana. Nei prossimi giorni, invece, si registreranno ancora giornate di pioggia, anche se al momento non sono previste allerte meteo. L'inverno, insomma, si avvicina: se da una parte quello astronomico è alle porte (1° dicembre), per il solstizio vero e proprio che segna l'arrivo dell'inverno meteorologico nonché il momento in cui le giornate inizieranno ad "allungarsi", ci vorrà ancora un mese (quest'anno arriverà alle 4.27 del mattino di venerdì 22 dicembre).

Per i prossimi giorni, dunque, si attende una instabilità diffusa, con piogge su tutta la regione a carattere sparso e qualche raffica di vento che renderà il mare agitato. Ma non si registrano per ora allerte meteo imminenti: anche le temperature resteranno nelle medie stagionali, con valori massimi che arriveranno anche a 18 gradi nelle ore più calde e attorno ai 12 gradi nelle ore serali. Ma il vortice artico destinato ad arrivare anche sulla Campania, dopo aver attraversato tutto il paese da Nord entro venerdì, porterà un drastico cambiamento repentino: da una parte, infatti, ci sarà maggiore stabilità con rischio pioggia pressoché nullo; dall'altra parte, le temperature crolleranno e già da sabato si registreranno massime attorno ai 13 gradi nelle ore più calde, con ulteriore drastico calo nella notte, quando si scenderà anche sotto i 6 gradi nelle zone dell'interno.