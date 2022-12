Maltempo, pioggia e neve per il ponte dell’Immacolata: le previsioni meteo del colonnello Guidi Pioggia e neve a bassa quota in occasione del ponte dell’Immacolata che sarà caratterizzato da maltempo. Ci sarà un calo delle temperature pur con delle minime nella media. Le previsioni meteo del colonnello Guido Guidi.

Intervista a Guido Guidi Meteorologo e tenente colonnello dell'Aeronautica Militare

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Sarà un ponte dell'Immacolata caratterizzato da maltempo con piogge insistenti soprattuto sulle regioni settentrionali e con neve su Alpi occidentali e orientali. Le temperature tenderanno a salire nelle minime ma non nelle massime e nelle città settentrionali non supereranno i 10 gradi. Sono queste le previsioni meteo per i giorni di festa in arrivo a partire da giovedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, così come spiegato a Fanpage.it dal Guido Guidi, meteorologo e tenente colonnello dell'Aeronautica Militare.

Colonnello che tempo ci aspetta per questo ponte dell'Immacolata?

Non sarà un bel ponte dell'Immacolata, abbiamo dell'aria umida che arriva da Occidente per le regioni centromeridionali e dell'aria più fredda che invece arriva da Nord per le regioni settentrionali. Come accade quasi sempre con due masse d'aria con caratteristiche diverse, il luogo in cui si incontrano diventa sede di eventi atmosferici e piogge che possono essere anche abbastanza intensi.

Sarà un peggioramento progressivo nei prossimi giorni che inizierà nella seconda parte della giornata di giovedì, ovvero l'8 dicembre, con nubi abbastanza diffuse su tutto il paese ma con rischio di pioggia piuttosto basso. Il maltempo diventerà più intenso tra il tardo pomeriggio e la sera di giovedì quando le probabilità di pioggia aumenteranno soprattutto su Liguria e basso Piemonte, pianura Padana e in parte anche tra Toscana e Lazio. Contestualmente scenderanno anche le temperature, soprattuto lì dove l'aria è un po' racchiusa, ovvero il settore occidentale dalla pianura Padana.

E per chi cerca la neve in questi giorni di festa?

Ci sarà un po' di neve, in montagna certamente, soprattuto sulle Alpi marittime e poi sull'Appennino ligure, ma arriverà anche sui colli piemontesi, anche se non scenderà a livello di pianura, quindi si fermerà ai 4-500 metri. Nevicherà a bassa quota ma soprattutto nella giornata di venerdì ci sarà tanta neve sulle Alpi, sia occidentali che orientali.

Poi, sempre a partire da venerdì, secondo giorno di ponte, saranno le piogge a caratterizzare il meteo con una mattinata di perturbazione, soprattuto al Nord, e qualche miglioramento nel pomeriggio, ma pioverà soprattutto sulle regioni centrali tirreniche.

Sulle regioni meridionali come sarà il tempo?

Va meglio al Sud con qualche passaggio di nubi, quindi con poco sole, e qualche probabilità di pioggia in Campania, soprattutto sabato mattina, quando si estenderanno anche a Sardegna e Sicilia e al resto del Meridione con l'arrivo di un'altra perturbazione.

Di fatto non inizieremo a vedere una tendenza al miglioramento prima della giornata di domenica quando il rischio di pioggia si abbasserà molto, ma il cielo sarà nuvoloso: purtroppo non saranno belle giornate in questo ponte dell'Immacolata, anzi saranno giornate anche a tratti ventose, specialmente a partire da venerdì 9 dicembre quando arriverà il maestrale.

Le temperature al Sud sono ancora piuttosto alte: cosa accadrà all'Immacolata?

Sicuramente sono alte, ma non tanto. Lo saranno un po' in più per lo scirocco in arrivo nella giornata di venerdì 9 dicembre quando ci saranno massime di 16/17 gradi, poi però col maestrale si tornerà verso i 13 gradi.

Al Nord invece difficilmente le temperature supereranno i 10 gradi, mentre sulle regioni centrali saranno un po' più miti nelle zone tirreniche prima di scendere di nuovo tra sabato e domenica. In generale per questi giorni di festa aumentano le minime ma poco le massime, poi da sabato iniziano a scendere le minime e domenica saranno piuttosto basse con città al Nord che avranno anche zero gradi.