Treni cancellati e in ritardo oggi per maltempo: l’elenco delle linee coinvolte Il maltempo delle ultime ore ha provocato disagi alla circolazione ferroviaria, con ritardi e cancellazioni di treni su alcune linee, concentrate soprattutto in Emilia Romagna: ecco l’elenco aggiornato dei regionali, InterCity e Alta Velocità interessati, secondo quanto comunicato da Trenitalia.

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo che da ieri sta mettendo in ginocchio gran parte dell'Italia Centrale ha provocato danni anche alla circolazione ferroviaria, con cancellazioni e ritardi e conseguenti disagi ai pendolari. Sul sito delle Ferrovie dello Stato c'è l'elenco aggiornato delle linee coinvolte, che sono concentrate in Emilia Romagna, al momento il territorio più colpito dai nubifragi delle ultime ore e dove ci sono stati anche due morti.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, oggi, mercoledì 17 maggio, è ancora sospesa la circolazione tra Marradi e Faenza sulla linea Firenze-Faenza. "I treni Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. Puoi conoscere l'andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno", si specifica.

La circolazione ferroviari permane sospesa anche tra Bologna e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo e tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo. Il traffico ferroviario permane rallentato tra Rimini e Senigallia.

In questo caso, sottolinea Trenitalia, "per i treni Alta Velocità e InterCity, programmati nel tratto interessato, non è possibile garantire la prosecuzione del viaggio. I treni Alta Velocità e InterCity subiscono limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus. I treni Regionali subiscono cancellazioni e limitazioni di percorso nelle località di Forlì, Pesaro e Ravenna. Attivo il servizio sostituivo con bus tra Rimini e Cattolica e tra Cesena e Ravenna".

In questo momento la circolazione si svolge invece regolarmente sull'intera rete Alta Velocità. Eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti.

In aggiornamento.