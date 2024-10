Maltempo, oggi allerta arancione in 5 Regioni: trovato morto uomo in Liguria, salvataggi nel Livornese Maltempo con allerta meteo arancione oggi in Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Allagamenti e disagi in molte regioni. Si registra anche una vittima: è stato ritrovato morto Mario Zito, scomparso mentre cercava funghi nel Genovese. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Forti temporali stanno interessando da ore diverse regioni italiane e anche quella di oggi sarà una giornata di maltempo, soprattutto al Nord. La Protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione in 5 Regioni per la giornata di oggi, venerdì 18 ottobre: in Liguria e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.

In Liguria si registra anche una vittima: è stato trovato morto Mario Zito, 75 anni. È stato sorpreso dalle piogge nei boschi in cerca di funghi ed è scivolato in un dirupo. La Liguria è tra le zone più colpite dal maltempo delle ultime ore: diverse scuole oggi restano chiuse, grossi disagi si registrano anche sulle strade allegate. È allerta rossa per i due fiumi Entella e Magra, a rischio esondazione.

La Protezione civile regionale ha indicato punte di 70-80 millimetri di acqua caduti a causa di una perturbazione con temporali autorigeneranti che si è spostata lentamente da ponente e levante. In rete i video di una vera e propria cascata d'acqua dal viadotto dell'Aurelia a Sori.

Maltempo in Toscana, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Forte maltempo da ore anche in Toscana, numerosi gli interventi nella notte dei Vigili del Fuoco. Le zone più critiche sono Siena e provincia, con il capoluogo completamente allagato e la stazione ferma almeno fino a mezzogiorno. Si registrano allagamenti e smottamenti anche a Poggibonsi, dove l'Elsa è sotto stretto monitoraggio.

Le piogge intense hanno imposto la chiusura del sottopasso all'uscita del casello dell'autostrada A1 Scandicci in direzione Firenze. È stata chiusa anche la rampa di uscita dalla FiPiLi, provenendo da Livorno, verso il casello. Strade allagate nel Livornese, nella zona di Campiglia Marittima – come spiega il presidente della regione Toscana Eugenio Giani – "sono caduti circa 150 millimetri di pioggia in meno di tre ore, un quantità superiore alla media di un mese intero".

Maltempo nel Livornese, fiume Cornia rompe gli argini

Il fiume Cornia, a causa delle intense piogge, ha rotto gli argini sulla sponda opposta a quella del paese: l'acqua ha invaso terreni ma ha interessato anche delle abitazioni. Nella notte era stata anche iniziata l'evacuazione di una Rsa da parte dei vigili del fuoco poi rientrata.

La sindaca Alberta Ticciati ha scritto: "Le squadre dei Vigili del fuoco di Livorno, Grosseto e Firenze, la protezione civile, la Provincia di Livorno, Avela e la Cri stanno intervenendo nelle situazioni di criticità e pericolo. Si raccomanda di sostare ai piani alti e non spostarsi. Il Comune sta allestendo una struttura di accoglienza in emergenza".

Nella provincia di Livorno nella notte ci sono stati anche salvataggi da parte dei vigili del fuoco a Campiglia Marittima. Allagamenti anche a Piombino dove una scuola elementare è rimasta chiusa per allagamenti. Un uomo che si trovava sulla 398, che porta a Cafaggio, è stato soccorso dopo che la strada si è trasformata in un fiume in piena riuscendo a salvarsi rimanendo aggrappato ad alcuni cartelli stradali.