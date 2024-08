Maltempo in Veneto, strade sommerse a Rosolina e allagamenti a Porto Viro, spiagge devastate ad Albarella Ancora danni per il maltempo in Veneto, dove le precipitazioni hanno provocato allagamenti ad Albarella, “l’isola dei vip”, a Porto Viro e a Rosolina Mare. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Il maltempo che da qualche giorno sta toccando diverse zone del nostro Paese continua a fare danni, in particolare sulle spiagge italiane di Sicilia e Sardegna, le isole dove un veliero è affondato a causa di una tromba d'aria e dove un uragano ha portato alla fuga centinaia di bagnanti sulle spiagge di Trinità d'Agultu e Vignola (Sassari).

Il maltempo ha però paralizzato anche il Nord dell'Italia: nelle ultime ore, infatti, è stata colpita la provincia di Rovigo (Veneto), dove si sono verificati allagamenti per le forti precipitazioni, e "l'isola dei vip" di Albarella, nel mare Adriatico settentrionale, vicino al delta del Po. Già ieri, lunedì 19 agosto, si sono verificati alcuni allagamenti sull'isola nella zona est.

Le immagini degli allagamenti ad Albarella

Da lunedì pomeriggio fino a questa notte sono stati 40 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo. Porto Viro (Rovigo) è uno dei comuni che ha riportato più danni: il campo da calcio della squadra locale è stato completamente allagato, trasformandosi in breve in una piscina olimpionica all'aperto. Sott'acqua anche seminterrati e decine di attività commerciali. Sono piovuti 160 millimetri di pioggia in 50 minuti in un'area interessata nelle ultime 24 ore da precipitazioni molto forti.

A Rosolina Mare, centinaia di strade sono state sommerse dall'acqua. Danni anche per le attività commerciali, travolte dall'acqua delle alluvioni. Segnalati ai vigili del fuoco anche alberi abbattuti. La Regione ha attivato gruppi di Protezione civile di Rosolina e Porto Viro, affiancati più recentemente da cinque gruppi della Provincia di Rovigo e da unità di Venezia e Piove di Sacco.

Gli allagamenti a Rosolina Mare

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ha annunciato di aver dato mandato alle strutture tecniche regionali di predisporre lo stato di emergenza. "L'ho già firmato – ha spiegato – affinché venga trasmessa il prima possibile al governo". A Rosolina Mare, già colpita dal maltempo nella serata di domenica, gli allagamenti hanno portato l'acqua in strada all'altezza degli pneumatici delle auto, come a viale dei Pini. Molti danni alle attività poste al pianterreno e diversi commercianti hanno dovuto gettare via la merce. Alcuni hotel hanno spostato gli ospiti ai piani superiori.