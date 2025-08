Maltempo in Veneto, nubifragi e grandinate su Padova: strade allagate e alberi caduti

Un'intensa ondata di maltempo ha colpito questo pomeriggio il Veneto con nubifragi e grandinate che hanno colpito in particolare il Veneto orientale e la provincia di Padova. Una supercellula temporalesca ha interessato tutta la regione fin dalle 14 spostandosi però repentinamente da ovest verso est impattando con forti grandinate, nubifragi e violente raffiche di vento.

Le zone più colpite sono il Vicentino, l'alto Padovano e l'ovest trevigiano dove a tera sono caduti chicchi di grandine fino a tre centimetri di diametro mentre i forti venti hanno sferzato tutta la zona. Coldiretti ha segnalato danni consistenti alle coltivazioni a causa delle grandinate e in varie zone del padovano si registrano anche alberi abbattuti e oggetti sradicati dal forte vento.

In alcune zone i violenti temporali e l'acqua è arrivata a terra in pochissimo tempo hanno causato anche alcuni allagamenti rendendo difficile il transito alle auto. Fortunatamente se non si registrano feriti o persone coinvolte e la cella temporalesca poi si è mossa velocemente verso est.

In tutta la zona era già attiva una allerta meteo gialla per temporali che sarà valida anche nelle prossime ore e per tutto i weekend prossimo. Il centro funzionale della protezione civile della Regione Veneto, infatti, ha emesso un nuovo avviso di criticità meteo valutando un allerta gialla per temporaneo su tutto il territorio regionale, ad eccezione del bacino Alto Piave, dalle ore 13 di oggi 1 agosto e fino alla mezzanotte di domenica 3 agosto 2025.

In tutta la zona attesi forti temporali intensi nubifragi e grandinate sia nella giornata di sabato 2 agosto che in una giornata di domenica 3 agosto. I fenomeni saranno più diffusi e frequenti nella giornata di domani, con possibilità di episodi intensi, soprattutto tra le Prealpi e la pianura