Anche il prosieguo della settimana sarà caratterizzato da perturbazioni e tempo instabile sull'Italia: il maltempo, infatti, durerà anche nei prossimi giorni. Le perturbazioni atlantiche in arrivo da Ovest sono dirette verso il Mediterraneo centrale e coinvolgeranno così il nostro Paese. Questa volta il maltempo sarà concentrato maggiormente al Centrosud. Al Nord, invece, il grosso delle precipitazioni sarà ormai passato.

Le previsioni di domani

La giornata di domani, mercoledì 9 dicembre sarà all'insegna del maltempo tra Lombardia e Triveneto, con piogge abbondanti e nevicate dai 600-900m. Migliorerà però in serata con un clima più asciutto che dovrebbe persistere fino al weekend. Massime tra 5 e 10 gradi. Al Centro, invece, il tempo sarà a tratti instabile con piogge e acquazzoni intermittenti. Temperature stazionarie con massime tra 9 e 14 gradi. Al Sud invece il maltempo persiste con schiarite fugaci alternate a forti precipitazioni. Maltempo sul basso Tirreno con piogge e temporali anche frequenti. Temperature stabili tra i 12 e i 17 gradi.

Da giovedì 10 dicembre 2020 iniziano le schiarite in alcune parti d'Italia: tregua al Nord con ampie schiarite sulle Alpi. Nuvoloso in pianura con piogge su Liguria, basso Veneto e Friuli. Massime tra i 6 e gli 11 gradi. Al Centro insiste una moderata instabilità sulla Sardegna, con piogge e rovesci intermittenti. Le massime saranno tra i 9 e i 13 gradi. Ancora instabile invece il tempo al Sud: piogge e rovesci intermittenti sulla Sicilia e sul basso versante tirrenico. Temperature in calo con massime comprese tra 11 e 15 gradi.

Le brevi schiarite di giovedì lasceranno però spazio nel weekend a cieli tendenzialmente nuvolosi. Da venerdì 11 dicembre a Nord vi saranno nuvole con tendenza a graduale peggioramento sulla Lombardia dal pomeriggio con piogge sparse e nevicate sui rilievi fino a quote collinari. Le temperature sono stazionarie con massime tra 4 e 8 gradi. Al Centro cieli parzialmente nuvolosi ma nel complesso le giornate saranno asciutte. Peggiora la sera con piogge sparse. Temperature stazionarie. Al Sud invece si rinnovano le condizioni di diffusa instabilità, con piogge e rovesci sparsi in parziale attenuazione. Temperature stazionarie con massime tra 11 e 15 gradi

Fino a quando proseguirà il maltempo

Da domenica 13 dicembre, l'Italia dovrebbe di nuovo godere del sole sulla maggior parte delle regioni. Nella giornata di martedì 16 dicembre infatti, tutta la penisola si sveglierà sotto un cielo sereno. Le perturbazioni dovrebbero però tornare nei giorni prefestivi.