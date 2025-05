Maltempo in Toscana, fulmine colpisce e danneggia un campanile a Poppi: la scena ripresa in un video Il maltempo ha interessato oggi, lunedì 5 maggio, diverse zone della Toscana. Un fulmine si è abbattuto sul campanile della chiesa di San Fedele a Poppi (Arezzo). La scena è stata ripresa in un video, diffuso sui social. A quanto si apprende, sarebbe crollata una parte del cornicione e alcuni calcinacci. Nessun ferito. Domani prevista allerta arancione e gialla in 15 regioni. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

Frame del video pubblicato sui social in cui si vede il campanile colpito dal fulmine a Poppi.

Un fulmine si è abbattuto sul campanile della chiesa di San Fedele a Poppi, in provincia di Arezzo. La scena è stata ripresa in un video condiviso sui social.

A quanto si apprende, sarebbe crollata una parte del cornicione della Badia e alcuni calcinacci. Fortunatamente, stando a quanto riferito dal sindaco, Federico Lorenzoni, non ci sarebbero feriti e la zona è stata messa in sicurezza dai Vigili del fuoco.

I forti temporali che si sono abbattuti nelle scorse ore sul territorio dell'intera provincia di Arezzo hanno provocato alcune esondazioni in Valcerfone, senza tuttavia provocare disagi, essendo avvenute in zone di espansione. Ad Arezzo chiusa la scuola dell'infanzia dell'Acropoli per la sua vicinanza al torrente Castro al momento sotto controllo.

Nubifragio anche nell'area di Pomarance, in provincia di Pisa, "con 64 mm di pioggia caduti nell'ultima ora", ha scritto sui social il Presidente della Toscana, Eugenio Giani.

"Nelle prossime ore – ha spiegato nel post – è atteso un graduale aumento della instabilità con temporali più diffusi e localmente intensi, in particolare tra Firenze, Siena e Arezzo". Il presidente della Toscana assicura che "il sistema regionale" di protezione civile "è in stato allerta e pronto a intervenire in caso di necessità".

A causa della pioggia che da alcune ore interessa gran parte della Toscana, dove oggi era stata disposta l'allerta arancione, si è verificata nella tarda mattinata una frana lungo la strada statale 66, tra Mammiano e La Lima, nel Pistoiese.

Anche nella giornata di domani, martedì 6 maggio, sono previste condizioni di tempo molto instabile sull'Italia, in particolare al Nord e al Centro, a causa di un'area di bassa pressione già attiva sulle regioni settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata allerta arancione sul settore nord occidentale della Lombardia, allerta gialla su Lazio, Umbria, Molise, Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia e su settori di Sicilia, Liguria, Campania, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Piemonte e settori della Lombardia.