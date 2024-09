video suggerito

Maltempo in Toscana, allagamenti a Castagneto Carducci e Donoratico: caduti 200 mm di pioggia in 6 ore Il maltempo ha investito la provincia di Livorno. Situazione critica in serata in particolare tra Castagneto Carducci, Bolgheri e Donoratico mentre a San Vincenzo (Livorno) i pluviometri indicano che oggi in 6 ore sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia.

A cura di Davide Falcioni

Dopo aver flagellato la scorsa settimana l'Emilia Romagna il maltempo ha investito la provincia di Livorno. Situazione critica in serata in particolare tra Castagneto Carducci, Bolgheri e Donoratico mentre a San Vincenzo (Livorno) i pluviometri indicano che oggi in 6 ore sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia e il sindaco Paolo Riccucci, intorno alle 18.30 ha aperto il Coc, a fronte degli eventi meteo verificati a partire dalle 16 ha deciso in via precauzionale la sospensione per domani 24 settembre delle attività didattiche di scuole medie, elementari, materna e nido e centro diurno.

Situazione difficile anche nella zona di Donoratico e a Castagneto Carducci la sindaca, Sandra Scarpellini, ha diramato un appello raccomandando alla popolazione restare in casa, perché la circolazione è completamente collassata. I vigili del fuoco sono al lavoro al momento, si spiega, sono circa 80 le unità dei vigili del fuoco impegnate prevalentemente per danni d'acqua e allagamenti. In corso anche salvataggi di persone che si trovano in situazioni precarie. Mobilitato anche personale specializzato in soccorso acquatico proveniente dai comandi di Firenze, Lucca e Massa Carrara.

"Superati 219 mm di pioggia caduti nelle ultime 6 ore a San Vincenzo, 215 mm a Castagneto Carducci, superiori a quello che cade di media in uno dei mesi più piovosi dell'anno" spiega sui social il Presidente della Regione Eugenio GIani. "La linea temporalesca si estende dalla costa centrale ai rilievi del Chianti, oltre 5500 fulmini caduti nelle ultime 6 ore. In aumento i fiumi della zona a causa della intensa perturbazione che si sta spostando verso Siena nel corso della prossima ora".

"Interventi del sistema di Protezione Civile per allagamenti tra Castagneto Carducci, Donoratico e San Vincenzo – spiega sempre Giani – Sotto attenzione i bacini dei fiumi Cornia e Cecina. La linea temporalesca che ha interessato la zona di Cecina-San Vincenzo si è spostata più a sud e ora interessa la zona di Follonica e si estende nell'interno verso Siena e Arezzo. La linea sarà ancora attiva nella prossima ora sulla zona di Follonica" (Grosseto) "e nell'immediato entroterra con cumulati intorno ai 50 mm. Temporali ancora possibili nelle prossime 2-3 ore sulle zone interne, in particolare sulle province di Arezzo e Siena".