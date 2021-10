Maltempo in Sicilia, strade come fiumi e auto sommerse: si cerca coppia dispersa Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco e della Protezione Civile per il maltempo in Sicilia. La zona più colpita è il versante orientale dell’Isola con allagamenti e inondazioni che hanno riguardato le province di Catania e Messina. Sei dispersi salvati ma una coppia di anziani risulta ancora dispersa dopo essere scesa dall’auto bloccata dalla furia dell’acqua.

A cura di Antonio Palma

Sono ingenti i danni causati dal maltempo in Sicilia dove intensi temporali e improvvise bombe d'acqua hanno causato vere e proprie alluvioni che hanno travolto auto e trasformato strade in torrenti. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco e della Protezione Civile. La zona più colpita è il versante orientale dell'Isola con allagamenti e inondazioni che hanno riguardato le province di Catania e Messina, anche se il maltempo ha imperversato su tutta la Sicilia. La situazione di maggiore pericolo si è venuta a creare a Scordi, nel Calatino, dove in appena sei ore sono caduti 204 millimetri di pioggia che hanno trasformato strade in torrenti in piena bloccando diversi cittadini. Fortunatamente al momento non si registrano vittime ma purtroppo una coppia di anziani risulta dispersa dopo essere scesa dall’auto bloccata dalla furia dell’acqua. I due viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta rimasta bloccata in contrada Ogliastro sulla strada provinciale 28 a qualche chilometro dal paese della piana del Catanese.

Recuperati sei dispersi per maltempo in Sicilia

Recuperata invece un'altra coppia di anziani inizialmente considerata dispersa sulla strada provinciale 16 in direzione di Lentini: è stata rintracciata e portata in salvo in serata. I due erano stati travolti dall'acqua appena scesi dalla propria auto ma fortunatamente erano riusciti a trovare riparo prima che i Vigili del Fuoco riuscissero a individuarli in discrete condizioni. Salvataggio riuscito anche a Segesta dove in tarda sera i vigili del fuoco di Alcamo hanno salvato quattro uomini rimasti intrappolati dal rigonfiamento del fiume caldo che attraversa le Terme a Castellammare del Golfo. I quattro erano rimasti bloccati a causa di un fortissimo temporale che ha gonfiato le acque ed erano in ipotermia quando gli specialisti dei nuclei Saf dei pompieri sono riusciti a portarli in salvo poco prima che la zona dove avevano trovato rifugio fosse definitivamente allagata. Si tratta di 2 uomini di nazionalità tedesca, uno ecuadoregno e un italiano. Quindici turisti invece son stati tratto in salvo dalla Protezione Civile dopo essere rimasti intrappolati su un autobus fermo sulla strada statale che collega Catania con Scordia.

Danni da maltempo incalcolabili e disagi

I danni al momento non sono calcolabili, sia nelle campagne che nelle città. Hanno destato particolare impressione le immagini del ponte San Giuliano che attraversa il fiume dell'Alcantara, a Randazzo, dove le auto sono rimate bloccate dalla massa d'acqua che lo ha ricoperto facendo cadere anche un'ampia porzione di parapetto della struttura alta diverse decine di metri. Disagi per allagamenti e smottamenti anche sull'autostrada A19 Palermo-Catania e sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo. La pioggia ha creato ingenti i danni anche ad Alcamo (Trapani), allagando strade, abitazioni e negozi e persino il centro vaccinale anti-Covid: anche qui strade trasformate in auto travolte dalla furia. A Catania alberi in strada.

Bloccato traffico aereo a Catania, disagi a Palermo

Disagi per maltempo anche al traffico aereo con diversi voli dirottati e cancellati a Catania e Palermo. Soprattutto nello scalo etneo di Fontanarossa sono decine i voli cancellati mentre consistenti sono i ritardi. Il primo volo in arrivo ad essere dirottato è stato l'Easyjet proveniente da Milano Malpensa intorno alle 17. Da lì in poi è stato un susseguirsi di voli cancellati e dirottati sia su altri scali dell'Isola come a Comiso sia addirittura fuori regione. I disagi nella Sicilia orientale hanno causato problemi a cascata anche all'aeroporto di Palermo, con sei voli cancellati e ritardi medi di due ore per altri voli della serata.

Allerta rossa e scuole chiuse lunedì 25 ottobre in Sicilia

A causa del maltempo molti comuni hanno chiuso le scuole oggi lunedì 25 ottobre. Istituti di ogni ordine e grado chiuse ad esempio a Catania, Siracusa, Messina ma anche a Taormina, Sciacca e altri comuni delle provincia. A Catania e provincia, a restare chiusi oltre a scuole anche parchi, cimiteri e hub e punti vaccinali territoriali. Anche per oggi infatti è stata firmata una allerta rossa per la parte orientale della Sicilia e una allerta arancione per i restanti settori. "La situazione è in evoluzione e ci attendiamo ulteriori fenomeni. Siamo in allarme rosso e sono aperti oltre cento centri operativi comunali che stanno monitorando la situazione" spiegano dalla protezione civile.