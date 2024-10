Maltempo in Sardegna: a Sassari le strade diventano fiumi. Crollano gli alberi, danni alle scuole Strade allagate e traffico in tilt a Sassari: interventi di Protezione civile e vigili del fuoco nella città nel nord della Sardegna dove la perturbazione atlantica si è abbattuta in tutta la sua potenza. Problemi anche a Stintino e Alghero. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Una giornata da incubo in Sardegna, soprattutto a Sassari.

Sull'isola era atteso il vortice ciclonico in arrivo dal Nord Europa, ma nessuno si aspettava che avrebbe portato conseguenze e disagi come quelli verificatisi nella mattinata di oggi, giovedì 3 ottobre, quando un nubifragio si è abbattuto sulla città, nel nord della Sardegna, causando l'allagamento di molte strade, paralizzando di fatto gran parte di Sassari.

La Protezione civile e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diverse zone. Un vero e proprio fiume d'acqua si è formato nella zona di Santa Maria, dove il sottopassaggio è stato chiuso al traffico, così come in via Gramsci e in Corso Margherita. Un albero è stato abbattuto in via Zanfarino, davanti all'Accademia di Belle Arti, mentre in via Forlanini, nel quartiere di Carbonazzi, il manto stradale ha ceduto, e la strada è stata transennata.

Fra le aree più colpite c'è la zona industriale di Predda Niedda, a causa dell'esondazione del rio Calamasciu.

Crolli per infiltrazioni d'acqua si sono verificati anche nella scuola primaria "Tola" di via Rockefeller, dove sono venuti giù alcuni pannelli del controsoffitto. La scuola non è agibile.

Il Comune ha comunicato la chiusura di diverse strade, precisando che "la Polizia locale, presente nei vari siti interessati dal nubifragio, indicherà le strade percorribili.":

Intanto il ciclone atlantico si è abbattuto anche su Stintino dove in poche ore sono caduti 46mm di pioggia. Un fortissimo temporale ha colpito dalle 9 del mattino Alghero. Tra la tarda mattina ed il pomeriggio i temporali dovrebbero estendersi a tutta l’isola.