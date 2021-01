Italia ancora nella morsa del maltempo all'inizio della nuova settimana. Secondo le previsioni di domani, lunedì 4 dicembre, soprattutto sulle regioni del Nord Ovest sono previsti rovesci, con abbondanti nevicate e temporali anche di forte intensità, al punto che la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla su sette regioni, e cioè Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo e Basilicata, sull’intero territorio di Toscana, Umbria e sul versante tirrenico della Calabria. Ecco, nel dettaglio, cosa succederà domani.

Allerta meteo domani: le regioni a rischio

Come si legge sul sito ufficiale della Protezione civile, in vista dell'ondata di freddo e maltempo che colpirà tutta l'Europa complice l'arrivo di un vortice gelido dal Circolo Polare Artico, sono previste "dalle prime ore di domani, lunedì 4 gennaio, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previste inoltre nevicate su entroterra ligure e Piemonte a quote mediamente superiori i 300-600 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati; nevicate su Lombardia e Toscana settentrionale a quote mediamente superiori i 700-800 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati". Per questo, si legge ancora, "sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 4 gennaio, allerta gialla su parte di Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo e Basilicata, sull’intero territorio di Toscana, Umbria e sul versante tirrenico della Calabria".

Le previsioni meteo del 4 gennaio

Secondo le previsioni meteo, lunedì 4 gennaio sarà una giornata molto fredda, con cieli coperti e precipitazioni al Nord specie sui settori occidentali, con possibilità di nevicate fin verso i 2/300 metri di quota, in particolare tra il basso Piemonte e Liguria. Ma l'instabilità caratterizzerà anche il resto della Penisola, specie sui settori tirrenici e sulla Sardegna, aree dove non sono da escludere forti piogge e locali temporali. E la situazione non è destinata a migliorare nel corso della settimana, dal momento che il maltempo insisterà fino a venerdì anche sulle regioni meridionali.