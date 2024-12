Maltempo in Abruzzo, bufera di vento e neve con danni e disagi: impossibile raggiungere alpinisti bloccati Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per i danni causati dal vento forte in Abruzzo dove il maltempo e la bufera di neve stanno impedendo ai soccorritori del Soccorso Alpino di raggiungere i due alpinisti bloccati da domenica in un canalone sul Gran Sasso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Raffiche di vento fortissime, nevicate abbondanti e pioggia insistente da ore stanno interessando tutto l’Abruzzo dove da ieri si registrano anche disagi e danni in diversi zone della regione. Il maltempo e la bufera di vento e neve che si sono abbattuti in zona stanno anche impedendo ai soccorritori del Soccorso Alpino di raggiungere i due alpinisti emiliani bloccati da domenica in un canalone sul Gran Sasso.

Maltempo e vento forte in Abruzzo: Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

In Abruzzo per oggi, lunedì 23 dicembre, è allerta meteo gialla per temporali e venti di burrasca che già da ieri sera stanno sferzando la regione ininterrottamente. Nevicate intense inoltre sia in quota, sulle vette appenniniche, sia in collina. A Pescara, ad esempio nelle zone collinari la pioggia cade mista a neve. I disagi più gravi però per il forte vento di Maestrale e di Tramontana con raffiche fortissime che localmente raggiungano anche i 90 Km/h.

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per i danni causati dal vento come alberi sradicati e pericolanti e teloni o tettoie divelti dalle raffiche. Allerta anche per valanghe in tutta le zone montuose abruzzesi dove la neve è caduta già copiosa e proseguirà per tutta la giornata interessando il Pescarese, il Chietino e L'Aquilano. Piogge intense sulle aree costiere mentre neve sui rilievi appenninici con quota in calo fino a 300-500 metri nel corso della giornata.

Sospese le ricerche dei due alpinisti bloccati

Condizioni difficili che son diventate estreme sul Gran Sasso dove neve e vento forte hanno imposto un nuovo stop alle ricerche dei due alpinisti bloccati in quota dopo essere scivolati sul versante Sud/Est del Corno Grande, nel Vallone dell’Inferno.

“Gli ulteriori tentativi di avvicinamento di questa mattina a partire dalle 6:30 purtroppo non sono andati a buon fine. Le condizioni sul Gran Sasso restano proibitive, anche a causa degli accumuli di neve fresca delle ultime ore e delle forti raffiche di vento. Le condizioni meteo sono in peggioramento” comunicano dal Soccorso Alpino, aggiungendo: “Si ritenterà un avvicinamento non appena sarà possibile far operare i soccorritori in condizioni di sicurezza”.