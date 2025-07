Maltempo in Abruzzo: a Pescara due voli dirottati, autostrade chiuse e danni in diversi comuni

Maltempo in Abruzzo: dirottati due voli su Brindisi e Ancona, chiusa l’uscita Pescara Nord dell’A14 per allagamenti. A Montesilvano cedimenti stradali, trombe marine sulla costa. A Giulianova vietato l’accesso ai parchi per rischio caduta alberi.

Un peggioramento delle condizioni meteo ha causato disagi su più fronti nella giornata di oggi in Abruzzo. Piogge torrenziali e forti raffiche di vento hanno colpito Pescara e il litorale, con ripercussioni su traffico aereo, viabilità e sicurezza pubblica.

Nel primo pomeriggio, due voli diretti all’aeroporto d’Abruzzo sono stati dirottati a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Il volo Ryanair proveniente da Cagliari, previsto in arrivo a Pescara alle ore 13.35, è stato deviato verso l’aeroporto di Brindisi. Poco dopo, anche il volo WizzAir in arrivo da Tirana, atteso per le 14.40, è stato dirottato, questa volta verso lo scalo di Ancona. Sarà compito delle rispettive compagnie aeree organizzare il trasferimento dei passeggeri, che con ogni probabilità proseguiranno il viaggio in autobus.

Disagi anche in autostrada e sulle strade urbane

Le intense precipitazioni hanno provocato difficoltà anche sulla rete viaria. Intorno alle 15, l’uscita Pescara Nord dell’autostrada A14 è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa dell’allagamento della sede stradale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale e squadre della Direzione 7° Tronco di Autostrade per l’Italia. Agli automobilisti è stato consigliato di utilizzare uscite alternative: Pescara Ovest per chi viaggia verso nord, e Pineto per chi è diretto a sud.

Nel comune di Montesilvano, il maltempo ha provocato il sollevamento del manto stradale in via Chiarini, nella zona del cimitero. La strada è stata chiusa al traffico per precauzione, a causa del rischio di cedimenti.

Trombe marine sulla costa e ordinanze di sicurezza a Giulianova

Il maltempo ha riservato anche scenari spettacolari ma pericolosi: al largo di Tortoreto sono state avvistate alcune trombe marine, visibili anche dalle spiagge di Alba Adriatica e Martinsicuro. A Giulianova, il vicesindaco Matteo Francioni ha firmato un’ordinanza urgente per la tutela della pubblica incolumità, vietando temporaneamente l’accesso a parchi e aree verdi, tra cui la pineta Salinello, i parchi Franchi, Cerasari, Annunziata, Cerulli e Matteotti. Ai cittadini è stato inoltre raccomandato di evitare la sosta in aree con presenza di alberi.

Secondo le previsioni, la situazione meteorologica dovrebbe migliorare a partire da domani pomeriggio, anche se non si escludono residui fenomeni temporaleschi.