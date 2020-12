In una giornata di forte maltempo sull’Italia, che ha provocato grossi disagi da Nord a Sud, un grave incidente è avvenuto a Genova, dove due persone sono rimaste ferite cadendo sugli scogli. Secondo la ricostruzione, i due feriti si erano recati sul lungomare a Genova per osservare e forse fotografare la mareggiata a Punta Vagno quando a un certo punto sono caduti sugli scogli per la forza delle onde da cui sono stati raggiunti. Soccorsi dal 118, i due sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Galliera e uno di loro si troverebbe in condizioni più gravi. Sul posto a Genova erano presenti diverse persone, di varie età: in un primo momento si era temuto anche che ci fosse un disperso, e per questo è intervenuta la guardia costiera per pattugliare la costa, ma le verifiche successive hanno permesso di escludere che qualcuno del gruppo sia stato inghiottito dal mare. Sul posto a Genova sono intervenute le squadre della Guardia Costiera, la polizia e diverse ambulanze coordinate dal 118.

Maltempo in Liguria, mareggiata a Imperia

Per la giornata di oggi in Liguria c’era una allerta meteo gialla della Protezione Civile. E non solo Genova è stata colpita dal maltempo: una violenta mareggiata si è abbattuta anche sulle coste della provincia di Imperia. A Ventimiglia la polizia locale è stata costretta a chiudere la strada tra il lungomare Varaldo e il confine con Camporosso, per la presenza di detriti trasportati dalle onde. Al Porto Vecchio di Sanremo la furia del mare ha danneggiato delle auto parcheggiate. A Bordighera la mareggiata ha messo in pericolo i natanti del porto di Arziglia, con le onde che hanno superato la barriera del molo lungo.