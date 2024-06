Maltempo, esonda torrente in Trentino, evacuate 7 famiglie. Frane e smottamenti anche nel vicentino

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Il maltempo che da giorni si sta abbattendo sul Trentino non molla la presa: le intense precipitazioni della giornata di ieri e della notte hanno causato l'esondazione del torrente che attraversa il comune di Grigno, in Valsugana. Interessata, in particolare, la frazione Belvedere Tezze, dove l'uscita dell'acqua dall'alveo del rio ed ha causato una frana, con i detriti che hanno raggiunto l'abitato, arrivando a lambire alcune case.

Per fortuna non sono stati registrati feriti, ma sette famiglie sono state evacuate e hanno trovato riparo nella caserma dei vigili del fuoco di Grigno. Sempre nello stesso borgo, nella frazione Serafini, è praticamente scoppiata una condotta di scarico. In questo caso non ci sono state famiglie coinvolte o costrette a lasciare le loro case. Oltre a Grigno, tutta la Valsugana è stata particolarmente colpita dal maltempo, con danni e necessità di interventi da parte dei Vigili del Fuoco, che sono al lavoro incessantemente dalle 3 del mattino.

Decine di interventi anche nel vicentino

Non solo il Trentino: dalle 4 di stamane i vigili del fuoco sono impegnati nei comuni di Asiago e Gallio, in provincia di Vicenza, a causa delle forti piogge torrenziali che si sono abbattute sui due comuni con l'esondazione di due torrenti. Oltre 60 le chiamate alla sala operativa del 115, soprattutto per allagamenti di strade, negozi, scantinati, garage e locali sotto il piano stradale. Ai vigili del fuoco di Asiago si sono poi nottetempo aggiunte squadre da Vicenza e del personale volontario dei distaccamenti di Thiene e Recoaro.

La situazione è ora in miglioramento, con i corsi d'acqua che scorrono di nuovo dentro gli alvei e non si hanno notizie di persone rimaste ferite. Nella zona di Schio, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti per una frana in Contrà Masetto e per liberare la strada che da San Rocco di Tretto porta alla cittadina scledense, dove durante notte un albero caduto sulla tangenziale ha bloccato la circolazione. Altri interventi hanno riguardato allagamenti di scantinato e locali sotto il piano campagna.