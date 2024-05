Maltempo e allagamenti in Emilia Romagna, in 3 ore pioggia di 3 mesi: scuole chiuse e allerta per i fiumi

video suggerito

Una intensa ondata di maltempo si è abbattuta sull’Emilia Romagna con vere e proprie bombe d’acqua che hanno causato allagamenti diffusi in tutta la Val Samoggia e che nelle prossime ore si sposteranno sempre di più verso est e il Veneto, interessando il Ferrarese e la costa adriatica. Le zone più colpite finora quelle di Savignano sul Panaro, Vignola e Marano dove oggi, martedì 21 maggio, le scuole restano chiuse. In zona in poche ore sono caduti quasi 100millimetri di pioggia trasformando le strade in fiumi.

Oltre 180 gli interventi dei vigili del fuoco tra ieri e le prime ore di oggi nel Modenese a causa di allagamenti di scantinati, sottopassi e negozi. Almeno dieci le squadre di pompieri intervenute dal comando di Modena e altre cinque di rinforzo da altri comandi della regione. Un centinaio i vigili del fuoco impegnati sul territorio provinciale. Anche nel Bolognese gli interventi dei vigili del fuoco sono stati oltre un centinaio. Decine di richieste arrivate infine anche dalle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

"I primi dati stimano circa 80mm di pioggia caduti in 3 ore, la quantità di pioggia che mediamente è attesa in 3 mesi", fa sapere il sindaco di Valsamoggia, una delle città più colpite. Qui le scuole oggi rimarranno chiuse per precauzione così come a Vignola dove l’Amministrazione ha attivato il Centro operativo comunale per coordinare la gestione degli allagamenti. Dopo le precipitazioni ancora forti di questa mattina, in particolare sul settore centro-occidentale, il bollettino dell'Arpae però prevede una attenuazione dei fenomeni nelle prossime ore con tendenza a schiarite.

Rimane l’allerta massima per i fiumi. Arda e Luretta, nel piacentino, nella notte hanno raggiunto la soglia rossa. Soglia arancione per altri corsi d’acqua come il Riglio, lo Stirone e il Rovacchia. Per oggi, 21 maggio, è valutata anche una allerta meteo arancione proprio per rischio idraulico e idrogeologico in diversi settori dell’Emilia Romagna.

Allerta per i fiumi anche in Veneto dove i livelli di Retrone e Bacchiglione stanno crescendo anche se la notte a Vicenza è trascorsa senza particolari problematiche. Dalle 22 di ieri sera alle 8 di stamane sono piovuti 30 millimetri in città, 98 millimetri a Recoaro, 93 millimetri a Valli del Pasubio. Visto il perdurare delle precipitazioni soprattutto in quota, rimane lo stato di allarme per l'ingrossamento dei corsi d'acqua che alimentano il Bacchiglione, con picco di piena previsto per il pomeriggio.