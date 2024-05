video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla per rischio idraulico domani 21 maggio: le regioni coinvolte La Protezione civile ha valutato per domani 21 maggio una nuova allerta meteo rossa su parte di Veneto e Lombardia, allerta arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e allerta gialla in dieci regioni per rischio idraulico e temporali.

Il meteo insiste sul nord Italia e su zone già pesantemente colpite dai nubifragi e alluvioni e anche per domani, martedì 21 maggio, la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo rossa su parte di Veneto e Lombardia, allerta arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e allerta gialla in dieci regioni per rischio idraulico e temporali. Tutta colpa di una intensa perturbazione che porterà piogge intense e temporali su tutto il centro nord

Allerta meteo rossa in Veneto domani 21 maggio

In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani, martedì 21 maggio, una allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico su parte del Veneto, in particolare Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpon. Allerta rossa per rischio idrogeologico anche per alcuni settori della Lombardia come Pianura centrale, Nodo Idraulico di Milano.

Domani allerta arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

Per domani 21 maggio valutata anche una allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico in diversi settori di Lombardia e Veneto e sulla costa ferrarese in Emilia Romagna

Allerta gialla domani in dieci regioni

La Protezione civile ha valutato per domani anche una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idraulico e idrogeologico su Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Lombardia: Pianura centrale, Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Emilia Romagna: Costa ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Aniene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia, Pianura settentrionale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani – Paglia, Medio Tevere

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento

Meteo, le previsioni per domani 21 maggio

Domani 21 maggio, al nord piogge diffuse, anche temporalesche su Emilia-Romagna, Lombardia e regioni nord-orientali, con fenomeni però in esaurimento nel pomeriggio su Lombardia ed Emilia-Romagna e in definitiva cessazione in prima sera mentre insisteranno fino termine giornata su Trentino-Alto adige, nord Veneto e Friuli-Venezia giulia. Al centro piogge sparse e temporali al mattino sulle regioni peninsulari ma solo occasionali sull’Abruzzo, con isolati temporali pomeridiani su aree interne e appenniniche di Toscana, Umbria e Lazio e qualche breve piovasco possibile anche sul settore appenninico di Marche e Abruzzo. Al sud, invece, prevalenza di sole con qualche isolata pioggia nelle are interne di Campania, Basilicata e Calabria.