Maltempo e allagamenti a La Spezia: strade come fiumi e pronto soccorso sommerso dall’acqua

Pomeriggio difficile a La Spezia a causa di un'ondata di maltempo che ha colpito la zona orientale della Liguria oggi, domenica 2 novembre, causando allagamenti e frane con numerosi danni e disagi per la popolazione. I temporali hanno iniziato a colpire la zona poco prima delle 16 quando a terra si sono riversati 25 mm di pioggia in un'ora e ben 80 mm in tre ore che hanno causato lo straripamento di alcuni torrenti con conseguenti allagamenti di sottopassi e scantinati, ma in alcuni casi l'acqua ha invaso anche i piani terra di negozi e abitazioni.

Decine sono state le richieste di intervento ai vigili del fuoco per tutto il pomeriggio a causa dell‘acqua che ha invaso esercizi commerciali e case in diversi quartieri della città, dalla centrale Via del Prione fino alle zone settentrionali. Problemi anche all'ospedale cittadino dove l'acqua ha invaso il pronto soccorso allargando tutto con evidenti disagi per sanitari e pazienti.

Una situazione molto difficile confermata anche dallo stesso sindaco che ha deciso di attivare il Coc, il Centro operativo comunale, per garantire il monitoraggio costante e interventi tempestivi sul territorio.

"La situazione più rilevante si registra in viale San Bartolomeo, all’altezza di via Tazzoli, dove si è resa necessaria la chiusura al traffico a causa dell’esondazione dei torrenti Cappelleto e Rossano. Il Centro Operativo Comunale rimarrà attivo fino al termine dell’emergenza. Si invita la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario" comunicano dall'amministrazione cittadina.

Dal Comune assicurano che al momento le squadre di operai comunali, volontari della Protezione Civile e gli agenti della polizia locale sono impegnati in varie zone della città per risolvere le criticità più importanti causate dal maltempo di oggi.

Il maltempo ha interessato oggi pomeriggio tutta la zona di confine tra Liguria e Toscana e disagi vi sono stati anche ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. Qui infatti una frana causata dalla pioggia costretta alla chiusura della strada statale delle lame, tratto della SS 62 della Cisa