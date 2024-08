Maltempo con temporali e grandine in Sardegna, il video del fiume di ghiaccio che invade le strade di Oschiri Maltempo sulla Sardegna. In queste ore si stanno registrando temporali, grandinate, allagamenti e trombe d’aria. A Oschiri (Sassari) un fiume di ghiaccio ha invaso le strade. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 16 agosto, il maltempo si è abbattuto sulla Sardegna. In queste ore si stanno registrando violenti temporali, forti grandinate, allagamenti e trombe d'aria. Sono diversi i disagi registrati nel primo pomeriggio. In particolare nelle zone della Barbagia, Ogliastra, Campidano e Gallura. I vigili del fuoco e la protezione civile sono al lavoro per aiutare i cittadini. Per il momento non si registrano feriti o morti.

Il fiume di ghiaccio a Oschiri, in provincia di Sassari

In pochissime ore si è passati dai 35 gradi centigradi registrati al mattino ai 24 gradi nel pomeriggio. In un paio di ore è caduta tantissima pioggia e soprattutto grandine. A Oschiri, che si trova in provincia di Sassari, un fiume di ghiaccio ha invaso le strade. Le immagini diffuse sui social mostrano i cumuli di ghiacci che scivolano per le vie del paese.

Nel comune, così come in quelli limitrofi, diverse cantine sono allagate e i tombini sono saltati. Si sono registrati, inoltre, cumuli di grandine di oltre dieci centimetri ai margini delle carreggiate.

"I vigili del fuoco stanno facendo i primi interventi nei casi in cui gli allagamenti superano i 30 cm d’acqua", ha scritto in un post, condiviso sulla pagina Facebook del Comune, il sindaco Roberto Carta. Il primo cittadino ha poi raccomandato alla popolazione la massima prudenza e attenzione.

Bombe d'acqua anche nella provincia di Nuoro

Una bomba d'acqua ha interessato anche Fonni, comune della provincia di Nuoro, ai piedi del Gennargentu. Anche qui, le scale di via Umberto sono state invase da un fiume d'acqua. Sulla strada statale 131, all'altezza di Nuoro, invece sono caduti alcuni alberi sulla carreggiata. Per fortuna nessun automobilista è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono a lavoro per rimuoverli e consentire nuovamente la normale circolazione.